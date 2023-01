Povestea unui bucătar sibian, care a gătit pentru Donald Trump: „E multă presiune și multă muncă. Sunt lucruri de povestit nepoților”

Ionuț Buta este bucătarul șef la un restaurant din Sibiu. Tânărul are 10 ani experiență în domeniu. A gătit pentru un fost președinte american și la un restaurant cu o stea Michelin în Olanda. Preparatele sale sunt unice, cu o notă personală care reflectă pasiunea și dedicarea sa, notează

A vrut să devină politician, dar s-a reprofilat în bucătar

Potrivit sursei citate, Ionuț a absolvit Facultatea de Științe Politice din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, iar în perioada studenției pentru a se descurca cu plata chiriei a trebuit să își găsească un loc de muncă. Așa a început drumul lui în acest domeniu.

„M-am angajat prima dată într-un restaurant, era printre cele mai bune din Sibiu la vremea aceea. După ce am început să gătesc, am descoperit că îmi place ceea ce fac și am zis că dacă tot m-am apucat, măcar să o fac cum trebuie. Așa că am început să investesc în mine, am început să gătesc lucruri diferite, tot mai mult”, a spus Ionuț.

Pentru a se putea perfecționa în domeniu, Ionuț a plecat cu un internship în Olanda, unde a petrecut o perioada unică care i-a schimbat percepția despre bucătărie: „Prima dată am vrut să învăț mai multe așa că am decis să fac un internship. Am fost plecat în Olanda, unde am lucrat la un restaurant cu o stea Michelin.

Acolo am făcut un internship de două luni, după care m-am întors acasă și am vrut să învăț mai multe. Modul cum se lucra acolo și tehnicile, ingredientele erau foarte diferite față de ceea ce văzusem înainte aici”, a mărturisit Ionuț pentru

Sibianul a gătit pentru ex-președintele Americii

Printre cele mai interesante experiențe ale sale cu bucătăria, se află și perioada în care a gătit pentru fostul președinte Donald Trump: „Ceea mai importantă experiență a mea ar fi faptul că am lucrat două sezoane pentru fostul președinte Donald Trump la el acasă.

A fost una dintre cele mai frumoase experiențe. A fost greu, e multă presiune și multă muncă, dar a fost ceva unic, sunt lucruri de povestit nepoților” povestește Ionuț.

Odată cu începerea pandemiei, Ionuț nu mai avea un loc stabil de muncă în America, așa că a decis să se întoarcă acasă: „Sibiu era orașul pe care îl cunoșteam foarte bine, știam ce se întâmplă aici, am vrut să vin să încerc să schimb la rândul meu ceva în bucătăriile de aci, adică am vrut să mă afirm prin alte lucruri sau alte preparate pe care nu le puteți găsi în Sibiu”.