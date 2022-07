Stațiunea de pe litoralul românesc, care începe să fascineze turiștii. După modernizare devine cea mai apreciată

Eforie Sud ține cursul spre schimbare și încet prinde viață. Cu bani europeni sau cu investiţii private, multe locuri şi-au recăpătat strălucirea de altădată, dar s-au construit şi faleze noi, locuri de joacă pentru copii și spații verzi. Iar , scrie

În 1899, Eforie Sud a devenit prima stațiune înfiinţată pe litoralul românesc. Multe hoteluri s-au transformat în ruină, după revoluție. Aceasta a fost soarta întregii zone de sud. Abia în ultimii ani, s-au ivit plaje atractive, pensiuni pe malul mării, și terase pe faleză.

Lucrările de modernizare în zonă au început în 2018

Modernizarea terenurilor de joacă pentru copii, a mobilierului urban și a spațiilor verzi a fost efectuată din bani europeni. Valoarea totală a proiectului este de 22 de milioane de lei.

Turiștii apreciază schimbările din zonă.

„Faleza e foarte drăgută. Acum măcar au făcut ceva ca să nu ne mai rupem picioarele”

„Nota 10 pentru faleză”

„Arată bine, am fost acum 2 ani şi era totul întors pe dos, evident că e mul tmai bine ca atunci”

Aurel Popescu este unul dintre investitorii care au pariat pe Eforie Sud. A cheltuit 400 de mii de euro pentru a schimba din temelii una dintre casele lăsate în paragină în această staţiune.

„Este o zonă liniştiă, asta m-a şi atras, recunosc. Vegetaţie din abundenţă am putea spune, dar mai ales amplasarea în sine, când privim pe partea cealaltă opus mării este lacul Techirghiol”. Menționează Aurel Popescu.

La fel în 2018, a venit în staţiune şi Ilie Petre, el a deschis o cherhana.

„Staţiunea arăta că avea potenţial. După ce am deschis ni s-a şi confirmat faptul că de la an la an oamenii revin cu drag”, precizează Ilie Petre, managerul cherhana Eforie Sud.

Prețurile sunt mai avantajoase decât la alte stațiuni

Începând cu anul viitor, turiștii care vor veni în Eforie Sud vor găsi şi cu peste 40 de metri. Până atunci, ei se bucură de plajele frumoase, mâncare și băutură.

„Tarifele de cazare în staţiunea Eforie sunt foarte convenabile, variază între 110 lei începând cu luna iunie şi ajung la 330 de lei. Dacă vorbim de mâncare, turiştii pot achiziţiona un meniu ciorbă plus felul doi între 30 şi 40 de lei”, spune Ovidiu Diaconu, manager agenție de turism.

„Pentru câteva zile de venit cu copiii nu sunt preţurile din Nord. Ştim şi unde se mâncă bine raport preţ calitate”

„Apă curată, plajă, mâncare ieftină, băutură ieftine, unde e mai bine ca aici?”, subliniază turiștii.