„Litoralul Vestului”, lacuri cu plajă în România care atrag mii de turiști cu nisipul mai fin decât la mare

Nu toată lumea cunoaște că în România există lacuri cu plajă, unde mii de turiști aleg să-și petreacă weekend-ul, evadând din rutină și probleme. În aceste locuri poți avea parte de minute de relaxare îmbinate cu multe activități utile.

Colțul de rai din comuna Ghioroc, Arad

a primit aprobarea pentru a deveni stațiune de interes local. Această destinație a primit și numele de „Litoralul Vestului”, iar anual, în perioada sezonului estival, este vizitată de peste 100.000 de turiști.

Plaja cu nisip fin și palmieri, care dau conturul unui loc exotic, se află la doar 25 de kilometri de Arad. Suprafața de circa zece hectare a plajei este amplasată la poalele munților Zarandului, notează Playtech.

În această zonă, autoritățile au investit mult în ultima perioadă, astfel tot mai mulți turiști se simt atrași de peisajele plajei. În fiecare an, aici se organizează Ghioroc Summer Fest. Perioada de distracție este cuprinsă între 1 iulie și 1 septembrie.

Cum a ajuns „Litoralul Vestului” să fie stațiune turistică

Timp de două zil, Lacul Ghioroc a fost vizitat de reprezentanții ministerului, anunță un comunicat de presă transmis de Consiliul Județean Arad. În consecință, s-a decis ca acesta să fie inclus în proiectul de HG pentru declararea ca stațiune turistică de interes local.

„Am primit punctaj maxim, 220 de puncte. Au spus că este cea mai bună staţiune pe care au avizat-o şi că ne vor da exemplu şi la celelalte localităţi care au depus dosare pentru transformarea în staţiune. Noi am făcut singuri documentaţia şi am făcut-o bine din prima. Alţii cu firme de consultanţă nu au documentaţiile bune”, declară primarul comunei Ghioroc, Corneliu Popi Morodan.

Demersurile pentru a evidenția această locație au început încă în 2016. În scurt timp, locația a devenit una dintre preferatele arădenilor, și nu numai, pentru petrecerea timpului liber pe timp de vară.

Cea mai mare plajă artificială din România

Bucureștenii care , însă nu au timp să plece la mare, pot profita de această experiență chiar la ei acasă. Primarul sectorului 6, Gabriel Mutu, este implicat în dezvoltarea unui nou proiect, „Insula Îngerilor”, nume pe care îl va primi Lacul Morilor. Aici există distracție pe placul tuturor. Cei care sunt din București sau din zonă pot profita de șezlonguri, umbrele, hamace, iar cei care sunt pasionați de sport vor putea juca fotbal, volei sau baschet pe terenurile amenajate. Doritorii de a face fitness, pot apela la aparatele de gimnastică de acolo.

„Amenajarea zonei de promenadă și a Insulei Lacului Morii – este un proiect pe care l-am deblocat și azi suntem în faza de implementare cu el. Lacul Morii, cu tot ce înseamnă zona de promenadă și insulă, se află în administrarea Apelor Române.

Timp de mai bine de doi ani am muncit pentru a semna un protocol cu Apele Române din punct de vedere al preluării administrării la nivelul Sectorului 6 și, bine-nțeles, că am reușit și, ulterior, am demarat procedurile legale pentru a realiza proiectul necesar pentru investiție”, a declarat primarul Gabriel Mutu.

Celebrul dig de pe Lacul Morii a fost inaugurat pe 1 iunie, de Ziua Copilului. Amenajările au durat 8 luni, iar costurile celor trei nivele ale insulei s-au ridicat la circa 10 milioane de lei. Există și o zonă dedicată pentru plajă, amenajată cu nisip și șezlonguri. De asemenea, proiectul prevede modernizarea aleilor din jurul Lacului Morii.

Plaja de la Șuncuiuș, nisip fin și stânci în inima Apusenilor

La Șuncuius, județul Bihor, veți găsi o plajă amenajată, cu nisip foarte fin, șezlonguri ca la mare și liniște totală. Plaja este înconjurată de stânci, lucru care te poate duce cu gândul la o destinație exotică, însă se află în inima Apusenilor. Plaja aparține de Pensiunea Lavinia.

Râul Criș trece prin apropiere, iar împreună cu stâncile din jur creionează un peisaj ce inspiră liniște și relaxare. Plaja din munți se află la 544 km depărtare de București, 230 km de Timișoara și 103 km de Cluj. Drumul este foarte accesibil, totul este asfaltat, în afară de ultimii doi kilometri până la pensiune. În zonă sunt două pensiune unde vă puteți caza, Pensiunea Lavinia și Pensiunea Grădia.

În această perioadă, plaja poate fi aglomerată și prioritate au turiștii cazați la Pensiunea Lavinia. Închirierea unui șezlong costă 15 lei, iar prețul unei nopți de cazare cu mic dejun inclus costa 220 de lei, pentru o cameră dublă.