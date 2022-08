Turiștii români supărați de prețuri foarte mari pe litoral pentru servicii de proastă calitate: „Vama chiar nu mai e ce a fost”

Majoritatea turiștilor români au renunțat în acest an la litoralul nostru și au optat pentru vacanțele departe de România. O altă categorie, au preferat să se odihnească la mare doar în weekend.

Cei mai mulți turiști sunt supărați de prețurile pe care le propun hotelierii și administratorii restaurantelor. Mai mult, ei spun că acestea nu corespund serviciilor oferite. De aceea, mulți au ales să meargă în Turcia, Grecia sau Bulgaria.

Un turist român a comparat Vama Veche cu Malaga

Un român care a făcut, pe Facebook, o comparație între prețurile de aici și cele din Malaga, un superb oraș aflat la malul mării, în sudul Spaniei, relatează

„Vreau să pun o întrebare grupului, sunt curios dacă sunt singurul care simte asta. Am avut de curând ocazia să petrec câteva zile în Vamă, apoi imediat după, o săptămâna în Spania (diferite locații) și ulterior în Portugalia.

Merg des în Portugalia (cam o dată la 2-3 luni) dar a fost pentru prima dată când literalmente a două zi după Vama eram în Portugalia.

Întrebarea este: ce va face pe voi să va întoarceți în Vamă? Comparând la rece nu are absolut nici un sens. Oricât de banal ar sună (a devenit deja un meme), Vama chiar nu mai e ce a fost, prețurile sunt mai mari decât în Occident, zborul durează cam tot cât un condus Vamă-București, am impresia că singurul motiv este fie obișnuința, fie ideile preconcepute cum că în afară e mai scump sau poate amintiri legate de Vamă?

Dar până când?

Spre exemplu, am fost de curând la un restaurant de 5 stele al unui actor celebru din Malaga, și m-a costat o bere cât la supermarket în Vamă.

Stăteam și râdeam că prostul, îmi aminteam de Lamborghiniul de 300 de mii de euro al patronului parcat în față supermarketului din Vamă și mă întrebăm: până când?”, a scris românul pe un grup.

Postarea a stârnit reacțiile internauților

„În 2-3 ani o să te simți în Vamă că la Ibiza, garantat 100%”

„Până când se duc toți care comentează că „nu mai e ce-a fost”

„Eu am iubit foarte mult vama, dar nu mai merg acolo! Mergem pentru prieteni, dar nici ei nu se mai duc! Vama is dead to me”

„De ce nu mergi tu doar în Portugalia, Spania, Tanzania sau unde mai vrei tu? Lasă-ne pe noi că știm să ne distrăm și cu o sticlă de coniac la 15 lei”

„Nu mai veni în Vama veche! Simplu”

„Ajung mai repede în Vama decât în alte părți. Nu poți lua în calcul doar timpul zborului. De asemenea nu aș spune că în Vamă prețurile sunt mai mari decât în afară. Pe de altă parte înțeleg ce vrei să spui și cam ai dreptate. Personal mă duc deoarece am multe cunoștințe care merg acolo și mereu dau de câte cineva”

„Mulți sunt nostalgici sau le place pur și simplu locul. Nu contează prețurile. Spre exemplu eu am fost de curând în Barbados, Caraibe. Arată mult mai murdar și mai necivilizat decât Vama Veche iar prețurile, cel puțin în zona turistică . 2 fileuri de pește prăjit erau 20 de dolari, fără garnitură. Plajele sunt mult mai înguste doar că au nisipul mai fin. Cu toate astea m-aș întoarce, dar cu copiii mari sau fără. La fel este și cu Vama, din păcâte anul asta nu am reușit să ajung”

„Păi dacă aș avea de ales între Vamă Veche și Grecia, Spania, Portugalia, Croația… Aș alege una din celelalte. E cu totul altceva. În primul rând că mergi într-o zonă nouă, o nouă cultură, o altă gastronomie etc.

Nu o să sparg niciodată banii nejustificat într-un loc doar pentru că îmi permit”

„Am tot refuzat să accept că s-a dus Vama și chiar mă luam de cei care ziceau asta, dar au dreptate, s-a dus dracu. Începând de la apariția trambulinelor, cluburile de fițe, cocalari și pițipoance, până la distrugerea localurilor vechi și indirect și subtil alungarea rockerilor. Vama a fost schimbată ușor, ușor din stațiunea boemă de rockeri nonconformișți în „orice altă stațiune de la malul mării”…Adică prețuri mari, cocalarisme și nimic bun de oferit. Din păcâte ne-au luat și Vama, iar cale de recuperat nu mai este”, sunt doar câteva dintre comentarii.