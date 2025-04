Un bărbat din Prahova a făcut o descoperire veche de 5.000 de ani. Ce a găsit acesta

Un din a făcut o care are o vechime de aproximativ cinci milenii. Mormântul preistoric găsit a fost salvat de arheologii prahoveni după ce bărbatul a găsit în zonă oseminte. Acesta nu este la prima sa descoperire, conform

Ce s-a întâmplat

„Aflat la nord de Valea Semanului, cartier al oraşului Urlaţi (Prahova), Vârful Scoruş este dealul cu cea mai mare altitudine din zonă (aproximativ 500 m). Oase umane (craniu), aflate într-o ruptură naturală dinspre nordul platoului, au fost descoperite de către Cosmin Florin Dumitrache, cioban din localitatea Ceptura, care a anunţat Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova”, a transmis Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova, pe rețelele de socializare.

„Menţionăm că, în anul 2024, aceeaşi persoană ne-a anunţat despre apariţia unor oase umane în baza Dealului Merez din localitatea Şoimeşti. Şi atunci am intervenit şi am cercetat un mormânt aparţinând epocii medievale care are o vechime de aproape 500 de ani conform datării absolute realizate ulterior”, a adăugat Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova.

Mormântul găsit are, conform estimărilor, o vechime de circa cinci milenii, iar descoperirea poate fi foarte importantă pentru perioada preistorică a Munteniei.

„Având o vechime estimată de circa cinci milenii, mormântul este unul preistoric, putând fi atribuit perioadei timpurii a epocii bronzului. Aflat în apropierea sitului de pe Dealul Merez (sat Şoimeşti) în care muzeul din Ploieşti derulează săpături arheologice sistematice din anul 2014, zona în care a fost descoperit mormântul şi o posibilă aşezare poate să devină una foarte importantă pentru perioada preistorică a Munteniei, urmând să continuăm cercetările în paralel cu cele de pe Dealul Merez situat la mai puţin de 1 kilometru est de Vârful Scoruş”, a mai precizat Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova.