Un elev a murit după ce s-a prăbușit brusc din picioare la ora de sport. Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă

Traian Avarvarei
04 mart. 2026, 09:17
Sursa foto simbol: Pixabay

Un elev de 14 ani din județul Botoșani a murit, după ce pur și simplu a căzut din picioare la ora de sport. El a intrat în stop cardio-respirator și a ajuns în stare critică la spital, unde medicii n-au putut să-l salveze. Polițiștii au deschis o anchetă pentru ucidere din culpă.

Moartea fulgerătoare a unui copil

Copilul era elev în clasa a VIII-a la Şcoala Gimnazială din satul Ipoteşti, comuna Mihai Eminescu. Reprezentanții Serviciului de Ambulanţă Judeţean Botoşani au spus că elevul s-a prăbuşit brusc din picioare, fiind găsit de medici în stop cardio-respirator.

„Pe baza informaţiilor furnizate telefonic, medicul coordonator din dispecerat a ridicat suspiciunea de stop cardio-respirator şi a oferit instrucţiuni pentru iniţierea imediată a manevrelor de suport vital de bază (BLS) de către personalul prezent la faţa locului.

Manevrele de resuscitare au fost efectuate continuu până la sosirea echipajului Serviciului de Ambulanţă Judeţean Botoşani tip C2 cu medic, care a preluat cazul şi a instituit protocolul avansat de resuscitare (ALS). Pacientul a fost transportat în curs de resuscitare la Compartimentul de Primiri Urgenţe Pediatrie, pentru continuarea manevrelor şi evaluare medicală de specialitate”, se arată în informarea oficială, citată de Agerpres.

Elevul a murit în Centrul de Primiri Urgenţe de la Secţia de Pediatrie a Spitalului Judeţean.

O echipă formată din poliţişti judiciari şi criminalişti s-au deplasat la fața locului pentru efectuarea cercetărilor.

Necropsia va stabili cauza exactă a decesului.

