B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Știri Locale » Un ucrainean a aterizat cu un avion de mici dimensiuni în Suceava și cere protecție. Dar a primit un dosar penal

Un ucrainean a aterizat cu un avion de mici dimensiuni în Suceava și cere protecție. Dar a primit un dosar penal

Adrian A
09 mart. 2026, 13:44
Un ucrainean a aterizat cu un avion de mici dimensiuni în Suceava și cere protecție. Dar a primit un dosar penal
Sursă foto: news-bucovina.ro
Cuprins
  1. Cum ajunge un ucrainean în Suceava?
  2. În loc de protecție, dosar penal

Un bărbat ucrainean a aterizat cu un avion de mici dimensiuni pe un câmp din Frătăuții Vechi, Suceava, cerând protecție temporară în România. Incidentul a fost raportat de localnici la 112.

Cum ajunge un ucrainean în Suceava?

Un bărbat de 31 de ani din Ucraina a reușit să ajungă în România fugind din calea războiului cu ajutorul unui avion de mici dimensiuni. Acesta a aterizat pe un câmp din localitatea Frătăuții Vechi, județul Suceava. Localnicii au observat aterizarea neobișnuită și au sunat imediat la numărul de urgență 112 pentru a raporta incidentul.

La fața locului au sosit rapid polițiști și polițiști de frontieră, care l-au găsit pe ucrainean în posesia unui pașaport biometric. Acesta le-a declarat autorităților că a fugit din Ucraina din cauza războiului și a solicitat protecție temporară în România.

În loc de protecție, dosar penal

Autoritățile române au deschis un dosar penal pe numele bărbatului pentru trecerea ilegală a frontierei și pentru pilotarea avionului fără documente legale. Ancheta a fost preluată de procurorii Curții de Apel Suceava, care urmează să analizeze circumstanțele în care a avut loc acest incident.

Între timp, Inspectoratul General pentru Imigrări va examina cererea de protecție temporară a ucraineanului, care poate rămâne în România până la finalizarea acestei proceduri. Decizia privind acordarea protecției va depinde de evaluarea situației sale și de condițiile legale aplicabile.

Tags:
Citește și...
Tentativă de jaf la o bancă din Iași. Ce pedeapsă a primit bărbatul care a amenințat cu un pistol de jucărie
Știri Locale
Tentativă de jaf la o bancă din Iași. Ce pedeapsă a primit bărbatul care a amenințat cu un pistol de jucărie
Semafoare cu radar pentru șoferii grăbiți dintr-un oraș din România. Unde vor fi amplasate noile sisteme de control al vitezei
Știri Locale
Semafoare cu radar pentru șoferii grăbiți dintr-un oraș din România. Unde vor fi amplasate noile sisteme de control al vitezei
Tragedie pe o șosea din Pitești. O persoană a murit și trei au fost rănite într-un accident. Șoferul, băut, a fugit
Știri Locale
Tragedie pe o șosea din Pitești. O persoană a murit și trei au fost rănite într-un accident. Șoferul, băut, a fugit
O femeie din Teleorman a fost reținută după ce și-a agresat soțul. Cum au descoperit polițiștii episoadele repetate de violență
Știri Locale
O femeie din Teleorman a fost reținută după ce și-a agresat soțul. Cum au descoperit polițiștii episoadele repetate de violență
Intervenție spectaculoasă la Barajul Vidraru cu ajutorul unui elicopter. Când va începe procesul de reumplere (FOTO)
Știri Locale
Intervenție spectaculoasă la Barajul Vidraru cu ajutorul unui elicopter. Când va începe procesul de reumplere (FOTO)
Aur și diamante fără documente descoperite la o firmă din Călărași. Cum au ajuns inspectorii la descoperirea de milioane de lei (FOTO)
Știri Locale
Aur și diamante fără documente descoperite la o firmă din Călărași. Cum au ajuns inspectorii la descoperirea de milioane de lei (FOTO)
Percheziții la primării și adăposturi de animale într-un dosar de eutanasieri ilegale și fraude de peste 100.000 de lei
Știri Locale
Percheziții la primării și adăposturi de animale într-un dosar de eutanasieri ilegale și fraude de peste 100.000 de lei
Iașul vrea să elimine complet păcănelele din oraș. Ce schimbări aduce proiectul Primăriei
Știri Locale
Iașul vrea să elimine complet păcănelele din oraș. Ce schimbări aduce proiectul Primăriei
Fost director în Primăria Capitalei și un primar din Dâmbovița, condamnați cu executare pentru angajarea nelegală a soției unui coleg de partid
Eveniment
Fost director în Primăria Capitalei și un primar din Dâmbovița, condamnați cu executare pentru angajarea nelegală a soției unui coleg de partid
O jandarmeriță aflată în timpul liber a oprit un hoț să fugă cu banii furați dintr-o mănăstire (FOTO)
Știri Locale
O jandarmeriță aflată în timpul liber a oprit un hoț să fugă cu banii furați dintr-o mănăstire (FOTO)
Ultima oră
13:51 - A început curățenia de primăvară în Sectorul 4! În paralel, se derulează și programul de reparații locale, dar și cel de mentenanță a mobilierului urban
13:47 - Moarte suspectă la Buzău. Cadavrul unui tânăr descoperit spânzurat într-o clădire abandonată
13:41 - Ioana Ginghină: „Frumusețea stă în felul în care ai grijă de tine, în respectul pe care ți-l porți, în liniștea cu care te uiți în oglindă”
13:23 - Judecătorii au distrus dosarul de tentativă de lovitură de stat al lui Georgescu și Potra. Procurorii ar putea fi obligați să refacă ancheta
13:01 - Românii care câștigă peste 7.000 de lei pe lună. Meseriile surprinzătoare care aduc aceste salarii: „Locurile bune se ocupă repede”
12:55 - Mașinile plug-in hybrid consumă mai mult în realitate decât arată testele. Iată ce arată un studiu
12:49 - Războiul din Orientul Mijlociu ajunge în Europa. Explozie în fața unei sinagogi din Liege. Autoritățile belgiene acuză un act antisemit
12:33 - Scandalul Țoiu-Ponta ajunge în Parlament. Sorin Grindeanu cere audierea ministrului de Externe de o comisie parlamentară (VIDEO)
12:20 - Mojtaba Khamenei a fost rănit. Cum este descris noul lider suprem de televiziunea iraniană
12:16 - Rusia interzice extrădarea străinilor care au servit în armata rusă