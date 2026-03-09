Un ucrainean a aterizat cu un avion de mici dimensiuni în Suceava și cere protecție. Dar a primit un dosar penal

Un bărbat ucrainean a aterizat cu un avion de mici dimensiuni pe un câmp din Frătăuții Vechi, Suceava, cerând protecție temporară în România. Incidentul a fost raportat de localnici la 112.

Cum ajunge un ucrainean în Suceava?

Un bărbat de 31 de ani din Ucraina a reușit să ajungă în România fugind din calea războiului cu ajutorul unui avion de mici dimensiuni. Acesta a aterizat pe un câmp din localitatea Frătăuții Vechi, județul Suceava. Localnicii au observat aterizarea neobișnuită și au sunat imediat la numărul de urgență 112 pentru a raporta incidentul.

La fața locului au sosit rapid polițiști și polițiști de frontieră, care l-au găsit pe ucrainean în posesia unui pașaport biometric. Acesta le-a declarat autorităților că a fugit din Ucraina din cauza și a solicitat protecție temporară în România.

În loc de protecție, dosar penal

Autoritățile române au deschis un dosar penal pe numele bărbatului pentru trecerea ilegală a frontierei și pentru pilotarea avionului fără documente legale. Ancheta a fost preluată de procurorii Curții de Apel Suceava, care urmează să analizeze circumstanțele în care a avut loc acest incident.

Între timp, va examina cererea de protecție temporară a ucraineanului, care poate rămâne în România până la finalizarea acestei proceduri. Decizia privind acordarea protecției va depinde de evaluarea situației sale și de condițiile legale aplicabile.