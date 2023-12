Vâlcea: Incident violent între clienți la o sală de păcănele. Proprietarul localului este preotul din localitate

O confruntare violentă a avut loc într-o sală de jocuri mecanice din Băbeni, situată în județul Vâlcea. Cu toate că proprietarul localului și afacerea funcționează în mod ilegal, pare că nimeni nu este conștient de această situație.

Bătaie la o sală de păcănele din Vâlcea

Conform relatărilor din Jurnalul Olteniei, izbucnirea scandalului a avut loc asupra unui tânăr de către un alt client al localului. Incidentul s-a transformat într-o altercație generalizată. După ce tensiunile s-au calmat treptat, tânărul care fusese initial agresat s-a întors la sala de jocuri mecanice echipat cu un cuțit. Cu toate acestea, accesul său în incintă i-a fost refuzat.

Conform sursei citate, se pare că sala de păcănele ar fi proprietatea preotului din localitate și ar funcționa în curtea sa, situată în apropierea sediului Primăriei și a sediului Poliției. Conform locuitorilor din zonă, sala de păcănele ar opera fără întrerupere, în ciuda faptului că legislația impune ca aceste săli să își desfășoare activitatea doar până la ora 22:00. Dovezi în acest sens sunt furnizate de înregistrările de pe camerele de supraveghere în timpul incidentului, care atestă ora 01:25 ca moment al altercației.

Preotul spune că nu a auzit nimic

„Nu știu nimic de treaba asta… Am auzit, dar e treaba poliției, nu e treaba mea. Da, are program cu aprobarea vecinilor (pentru a funcționa non-stop – n.r.), are tot ce trebuie firma aia. Nu-i cunosc, nici nu știu despre cine e vorba. Oricum, eu vineri am avut discuție cu cel care a eliberat programul de lucru și… «domnule primar, dosarul este complet, poate să verifice oricine, are aprobarea vecinilor»… Sunt situații din astea când vor program permanent trebuie aprobarea vecinilor. Mâine oricum o să mă întâlnesc cu cei de la Poliție, cu domnul comandant și o să restabilim programul, dacă fac chestii din astea, îl băgăm la program de până în ora 22.00. Exact, mai e și în zonă centrală, și parcare”, a declarat Bogdan Ştefan, primarul din Băbeni, pentru