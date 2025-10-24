a dezvăluit prima colecție specială creată exclusiv pentru o țară din Uniunea Europeană, iar onoarea revine României. Mulliner Athenaeum Collection reunește patru modele de excepție, Bentayga, Bentayga EWB, Flying Spur și Continental GT.

Ce reprezintă colecția specială Mulliner Athenaeum creată de Bentley pentru România

Bentley, alături de artizanii diviziei Mulliner, a realizat o colecție unică dedicată României, inspirată de simbolul cultural Ateneul Român. Mulliner Athenaeum Collection marchează o premieră absolută, fiind prima colecție specială destinată unei țări din Uniunea Europeană.

Evenimentul de lansare a avut loc la Ateneul Român și a fost prezentat sub forma unui concert privat de excepție. Colecția include modelele Bentayga, Bentayga EWB, Flying Spur și Continental GT, fiecare având detalii personalizate și finisaje exclusiviste.

Toate cele patru automobile au fost achiziționate înainte de eveniment, trei dintre ele intrând în colecția privată a lui . Alin Tapalagă, directorul Porsche Inter Auto România, a declarat că proiectul Mulliner Athenaeum este o îmbinare perfectă între lux și cultură.

„Am lansat anul acesta pentru Bentley două proiecte, unul reprezentat de Mulliner Athenaeum Collection, iar al doilea, un proiect cultural, un concert privat de excepție, organizat chiar la Ateneul Român, simbolul colecției și un simbol al arhitecturii și muzicii în România”, a precizat acesta, notează newsweek.ro.

Ce detalii spectaculoase ascunde colecția exclusivistă Mulliner Athenaeum semnată de Bentley

Colecția Mulliner Athenaeum impresionează prin eleganța interioarelor rafinate, realizate în trei nuanțe: Linen, Brunel și Aegean. Panourile de bord sunt lăcuite Piano Brunel și se asortează perfect cu pielea fină folosită în decorul interior. Fiecare model este personalizat cu silueta stilizată a Ateneului Român, gravată cu laser pe tetiere.

Un detaliu spectaculos este vioara din aur, creată prin intarsie, amplasată pe panoul de bord din dreapta. La deschiderea portierelor, sunt întâmpinați de o animație luminoasă a Ateneului, simbol al rafinamentului românesc. Tapițeria scaunelor are detalii aurii și cusături diamant, completate de tonuri elegante de Aegean Blue și accente prețioase.