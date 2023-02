Când este cel mai bun moment să cumperi o mașină second-hand

Lunile de iarnă reprezintă perioada în care cererea pentru mașini second-hand este scăzută și variază în funcție de condițiile meteorologice. Atunci când ninge, vânzările de mașini la mâna a doua scad semnificativ, dar revin la niveluri medii când zăpada se topește, notează Cebia.

Zece motive pentru care e mai bine să cumperi mașini în timpul iernii

Chiar dacă oamenii evită adesea să cumpere mașini în timpul iernii, aceasta poate fi de fapt cea mai bună perioadă pentru a cumpăra un automobil la mâna a doua. Temperaturile scăzute pot facilita identificarea defectelor și prețurile pot fi mai accesibile decât în alte perioade ale anului.

Iată 10 motive pentru care este mai bine să nu așteptați până în primăvară și să căutați acum o mașină rulată:

1. Puteți obține o mașină mai ieftină în ianuarie și februarie

Când intrăm în noul an – practic de la o zi la alta – o mașină devine cu un an mai veche pe hârtie, dar fiecare an are un impact asupra prețului său. Iarna, există și posibilitatea de a negocia o reducere (mai mare) din cauza cererii mai mici de mașini second hand.

Probabilitatea ca mai mulți clienți să fie interesați de aceeași mașină este semnificativ mai mică, iar dealerii sunt în general mai deschiși să acorde reduceri. Nu există o perioadă a anului în care să poată cumpăra o mașină mai ieftină decât în ianuarie sau februarie.

Dacă doriți să cumpărați o mașină decapotabilă sau sport, acest lucru este și mai recomandat. În schimb, mașinile devin de obicei puțin mai scumpe primăvara.

2. Puteți verifica starea bateriei și a demarorului la temperaturi scăzute

În general, este mai dificil să porniți mașina la temperaturi de îngheț, deoarece bateria începe să se descarce sau să scadă tensiunea. Prin urmare, lunile de iarnă sunt cel mai bun moment pentru a detecta starea slabă a bateriei sau a demarorului.

3. Pentru motoarele diesel, puteți verifica funcționalitatea aprinderii

Într-o mașină diesel care are mai mult de cinci ani, funcția de aprindere a motorului se deteriorează treptat și pe vreme friguroasă puteți detecta cât de mult este redusă această funcție. La mașinile mai vechi, s-ar putea chiar să descoperiți că anumite componente de aprindere sunt necesare de înlocuit.

4. În timpul iernii, un test drive vă poate ajuta să detectați funcționarea defectuoasă a ABS

Condițiile reduse de condus în lunile de iarnă facilitează verificarea pe drumurile înghețate dacă sistemul ABS funcționează așa cum trebuie și că frânarea automată intermitentă, care protejează împotriva derapajului, se produce efectiv. Sistemul ABS poate fi esențial pentru conducerea și siguranța pasagerilor, nu numai iarna pe suprafețe alunecoase, ci și vara pe drumuri ude.

5. Iarna, deteriorarea caroseriei este mai pronunțată

Datorită temperaturilor scăzute, uzura părților individuale ale caroseriei, de exemplu, dacă o piesă scârțâie din cauza uzurii, devine mai evidentă anume iarna.

6. Pentru mașinile cu tracțiune integrală, puteți verifica mai bine calitatea sistemului de tracțiune integrală iarna

În condiții meteorologice nefavorabile, unele mașini cuplează automat tracțiunea integrală. Deci, atunci când conduceți pe zăpadă sau pe drumuri înghețate, este mai probabil să știți dacă sistemul funcționează așa cum ar trebui sau dacă o roată alunecă.

7. Iarna, este mai ușor să verificați vizual motorul pentru fum

Fumul negru de la evacuare nu este de bun augur. Ar putea exista o serie de motive pentru care din mașină iese fum negru sau gri, cum ar fi un raport de combustie prost în timpul arderii. Ar putea indica, de asemenea, o defecțiune a senzorului lambda, care determină modul în care ar trebui să funcționeze convertorul catalitic, care absoarbe particulele dăunătoare care sunt produse atunci când combustibilul este ars în motor.

8. Electronica vehiculului dezvăluie adesea defecte ascunse iarna

Funcțiile de închidere centralizată, funcționarea geamurilor și a ștergătoarelor. La temperaturi de îngheț, este mai probabil să știți dacă componentele mecanice sau electronice sunt stricate sau urmează să se strice.

9. Cutia de viteze poate dezvălui și iarna defecte pe care le ascunde vara

Când începe înghețul și mașina începe să zvâcnească când ambreiajul este eliberat lin, este dovada că transmisia și ambreiajul nu funcționează corect. De asemenea, puteți considera sau recunoaște că o cutie de viteze este proastă de utilizat iarna prin faptul că mai greu este de schimbat treptele.

10. Frigul sau o dezghețare bruscă a interiorului mașinii pot dezvălui mici crăpături în geamuri

Diferențele de temperatură pot face ca fisurile să devină mai mari și, prin urmare, mai ușor de detectat. În plus, iarna puteți verifica și modul în care funcționează sistemul de încălzire al mașinii