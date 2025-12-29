B1 Inregistrari!
Parcarea în Europa, între confort și costuri ridicate pentru șoferi. Ce trebuie să știe șoferii despre parcările publice și private

Iulia Petcu
29 dec. 2025, 21:56
Sursa foto simbol: Pixabay
Cuprins
  1. Cât costă, în medie, o oră de parcare în orașele europene
  2. De ce sunt diferențele atât de mari între centrele urbane
  3. Ce trebuie să știe șoferii despre parcările publice și private
  4. Cum se face plata parcării și unde se situează România

Tot mai mulți români aleg să călătorească cu mașina personală în orașe din Uniunea Europeană, iar costul parcării devine o cheltuială importantă. Diferențele de tarif sunt considerabile între state, dar și între zonele aceluiași oraș, ceea ce impune o informare atentă înainte de plecare.

Cât costă, în medie, o oră de parcare în orașele europene

Analizele recente arată că prețul mediu pentru o oră de parcare în marile orașe europene este de aproximativ 2,1 euro, însă această valoare ascunde variații semnificative. În state precum Slovacia sau Portugalia, șoferii plătesc în jur de 1,1–1,2 euro pe oră, ceea ce face parcarea relativ accesibilă. Italia și Spania se mențin la un nivel moderat, cu tarife medii de aproximativ 1,5 euro pe oră, fiind preferate de turiștii care folosesc mașina.

La polul opus, Germania ajunge la o medie de 2,6 euro pe oră, iar în Danemarca și Olanda tarifele pot depăși frecvent pragul de 3,5–4 euro. Aceste state se numără printre cele mai scumpe din Uniunea Europeană, în special în orașele mari.

De ce sunt diferențele atât de mari între centrele urbane

Diferențele devin și mai evidente atunci când sunt analizate zonele centrale ale marilor orașe europene. În Amsterdam sau Paris, o singură oră de parcare în centru poate costa peste șase euro, mai ales în intervalele aglomerate. Situații similare se întâlnesc și în Copenhaga sau Tallinn, unde cererea ridicată împinge tarifele la niveluri comparabile.

În contrast orașele mai mici sau zonele periferice oferă prețuri mult mai reduse, uneori sub un euro pe oră. Acest aspect determină mulți șoferi să parcheze la marginea orașelor și să continue deplasarea cu transportul public.

Ce trebuie să știe șoferii despre parcările publice și private

Tarifele afișate de municipalități se aplică, de regulă, parcărilor publice sau celor de pe stradă, unde costurile sunt mai transparente. În schimb, parcările private, precum cele ale centrelor comerciale sau garajele subterane, pot ajunge la 15–30 de euro pe zi în marile orașe europene.

Respectarea regulilor locale este esențială, deoarece neplata parcării sau depășirea timpului achitat poate atrage amenzi consistente. În anumite orașe, autoritățile pot recurge inclusiv la blocarea roților sau ridicarea mașinii, relatează Capital.

Cum se face plata parcării și unde se situează România

Majoritatea orașelor europene permit plata parcării prin aplicații mobile sau direct la parcometru, fiind necesară introducerea numărului de înmatriculare. Acest sistem digitalizat reduce erorile și simplifică verificarea de către autorități.

România rămâne sub media europeană, cu tarife de aproximativ un euro pe oră în zonele centrale ale orașelor mari. Totuși, raportate la veniturile locale, aceste costuri sunt percepute ca semnificative, fenomen observat și în alte state cu tarife mai ridicate.

