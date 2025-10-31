Ce să nu lași în mașină niciodată? Poate părea inofensiv să laşi câteva lucruri, pe fugă, dar realitatea este că, interiorul unui autovehicul, poate deveni rapid un spaţiu periculos pentru anumite obiecte.

Nu lăsa niciodată în maşină obiecte valoroase sau sensibile, iată de ce. În primul rând, riscul de furt creşte dacă văd hoţii obiecte la vedere. În al doilea rând, temperaturile extreme (vara sau iarna) pot deteriora serios bunurile. De exemplu, specialiștii avertizează că laptopurile, aparatele electronice, spray-urile presurizate ori pot suferi pagube majore, dacă au fost uitate în interiorul unui vehicul.

Ce să nu lași în mașină niciodată?

Electronice şi baterii

Dispozitivele ca telefoanele, tabletele sau laptopurile conţin baterii care, expuse la căldură, pot să se supraîncălzească, să se umfle şi chiar să devină periculoase. Astfel, o regulă bună de care să ții cont: nu lăsa niciodată în maşină electronicele valoroase, dacă pleci pentru mai mult timp.

Sprayuri, deodorante, aerosoli

Recipientele presurizate pot exploda sau se pot deforma în interiorul maşinii când temperatura creşte foarte mult. Acesta e un motiv în plus pentru a nu lăsa în mașină aceste tipuri de produse, potrivit .

Medicamente, cosmetice, alimente perisabile

Medicamentele şi produsele cosmetice pierd din eficienţă dacă sunt expuse la căldură şi umiditate. Alimentele lăsate în maşină se pot strica rapid. De exemplu, o publicaţie atrage atenţia că mâncarea și băutura nu ar trebui să fie lăsate într-un autovehicul parcat pe durată mai mare de timp.

Obiecte de valoare, documente, ochelari

Obiectele vizibile, de valoare sau documentele personale expuse la căldură şi soare pot fi distruse sau pot atrage atenţia hoţilor.

Ce trebuie să faci înainte să pleci de lângă mașină