Ce spune un șofer după un an de condus Dacia Spring: „Încă aproximativ două luni și mă despart de ea”

Mașina electrică începe să fie tot mai preferată de mai mulți șoferi români. Mulți culeg informații și se pregătesc să facă schimbarea, alții au cumpărat deja un astfel de autoturism și împărtășesc impresii.

Dacia Spring rămâne a fi cel mai popular model de mașină electrică în România. Interesul față de automobile se datorează prețului acestuia. Sunt șoferi care se declară mulțumiți de în timp ce unii se plâng de diverse probleme.

Românul care renunță după un an la Dacia Spring

Un român a decis după un an să renunțe la mașina pe care o deține și a făcut publice plusurile și minusurile, din perspectiva sa, într-o postare pe Facebook, potrivit

„Mai sunt câteva zile și se împlinește anul de când am primit mașina. Încă aproximativ două luni și mă despart de ea, trec la altă categorie. Cum a fost? Cei ce o au, știu. E o mașină ieftină, cu dotări minimale, dar care-și face treaba”

Plusurile și minusurile mașinii

„Ce mi-a plăcut? Cel mai mult, faptul că m-a ajutat să înțeleg ce înseamnă o mașină electrică. Apoi, e… simpatică la aspect… E plăcută la condus. Și… Cam atât”

„Ce nu mi-a plăcut? În primul rând, calitatea generală a mașinii. Vopseaua fragilă, se zgârie foarte ușor, au început să apară diverse sunete să zicem anormale, 4 luni de așteptare pentru câteva elemente de caroserie (cred că am fost primul lovit pe grupul asta)”

Bilanțul la 7188 de km rulați

„Bilanțul la momentul ăsta e de 7188 km rulați, curent total consumat cu încărcarea acasă, 604kwh, din care un maxim de 25% cumpărați, restul produși cu panourile fotovoltaice, 50kwh încărcați la stație publică cu platăa (a fost o eroare de-a mea, am cumpărat 50kwh -flat- crezând că-mi vor fi necesari într-o călătorie, dar am avut nevoie doar de 23kwh. Restul am încărcat doar ca să nu-i „arunc”).

Urmează să-i fac revizia zilele astea și cam asta e. Spre final de drum mă declar foarte mulțumit de experiență”, a precizat șoferul.