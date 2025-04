Cea mai bună mașină din lume. Marii producători auto sunt invidioși

Experții auto au stabilit care este cel mai fiabil autovehicul din lume, în anul 2025. Mașina anului depășește modelele de top ale unor producători de tradiție precum BMW, Mercedes, Tesla sau Audi.

Modelul electric EV3, al producătorului auto sud-corean Kia, a reușit să obțină, pentru al doilea an consecutiv titlul de „World Car of the Year”. Mașina a fost evaluată de un juriu internațional în cadrul evenimentului New York Auto Show, unde au mai participat modele de top, precum BMW X3 și Hyundai Inster. EV3 a obținut titlul datorită performanțelor și designului inovativ superioare altor modele.

Potrivit publicației The Independent, cu acest titlu obținut de EV3, producătorul sud-coreea se impune pe piața globală a mașinilor electrice. De altfel, de la lansare, modelul a fost apreciat de consumatori și critici, devenind cel mai vândut SUV electric al produs de KIA, din toate timpurile.

În cadrul evenimentului de la New York, un alt producător sud-coreean, Hyundai a câștigat premiul pentru „Cel Mai Bun Vehicul Electric” cu modelul Inster. Alte mărci tradiționale precum Volkswagen sau Volvo au fost recompensate pentru design și luxul mașinilor lor electrice.

Punctele tari ale EV3 de la Kia

Kia EV3 este un SUV electric echipat cu o baterie de 81,4 kWh, care-i conferă o autonomie, în mers, de până la 600 de kilometri. Mașina are prețul de pornire de aproximativ 33.000 de lire sterline, în Marea Britanie, fapt ce o face foarte atractivă pentru consumatori, comparativ cu alte vehicule din aceeași clasă.

În plus, tehnologia de încărcare rapidă o face mai atractivă pentru șoferii care nu au timp de pierdut la stațiile electrice.

În acest context, EV3 a devenit preferată celor care doresc un SUV electric cu performanțe superioare și o opțiune pentru cei care doresc un model sustenabil cu o autonomie mare la drum.