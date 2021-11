Compania Hertz transmite că Tesla a început deja să livreze mașinile promise, chiar dacă Elon Musk spune că niciun acord nu a fost semnat

Hertz spune că Tesla a început deja să livreze mașini în flota sa de închiriere, chiar dacă CEO-ul Tesla, Elon Musk, a scris luni seară pe Twitter că producătorul auto nu a semnat încă un contract cu compania, transmite CNBC.

Musk a spus pe Twitter că ar dori să „sublinieze că încă nu a fost semnat niciun contract”. El a mai spus că „acordul Hertz nu are niciun efect” asupra economiei producătorului de automobile, deoarece „va vinde mașini Hertz doar pentru același preț ca și consumatorilor”.

You’re welcome!

If any of this is based on Hertz, I’d like to emphasize that no contract has been signed yet.

Tesla has far more demand than production, therefore we will only sell cars to Hertz for the same margin as to consumers.

Hertz deal has zero effect on our economics.

