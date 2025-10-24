Ai grijă, nu mai merge cu mașina dacă ai rezervorul aproape gol. Mulţi şoferi consideră că nu se întâmplă nimic, dacă mai mergi doar câţiva kilometri până la benzinărie, deși mașina trebuie urgent alimentată.

Însă, realitatea tehnică şi economică e mai severă. Conducerea unei maşini cu rezervorul aproape gol poate părea o economie, dar poate transforma în timp aceşti câţiva litri rămaşi într-o sursă de probleme.

Ce riscuri tehnice implică mersul cu rezervorul aproape gol

Un prim aspect este cel al pompei de combustibil. Atunci când rezervorul scade foarte mult, pompa care trage carburantul nu este complet „scufundată” în sau motorina rămasă. Acest lucru reduce răcirea şi lubrifierea naturală a mecanismului. Astfel, acesta se poate supraîncălzi şi se poate defecta mai repede, potrivit .



De asemenea, când nivelul e scăzut, pompa riscă să aspire impurităţi sau sedimente ce s-au depus pe fundul rezervorului. Ideea e că acestea pot bloca filtrele de combustibil, injectoarele sau creşte uzura în sistemul de alimentare.

Există şi consecinţe financiare sau de siguranţă?

Da, apar costuri ascunse: înlocuirea pompei, curăţarea sistemului de alimentare, eventual remedierea unor daune cauzate de funcţionarea defectuoasă. În plus, există riscul real de a rămâne imobilizat dacă combustibilul se termină – situaţie neplăcută în trafic, pe timp nefavorabil sau în zone izolate.



Un alt efect mai puţin vizibil e atunci când rezervorul are foarte puţin combustibil, apare riscul formării de vapori, de aer în sistemul de alimentare sau de condens în rezervoare — toate acestea pot afecta performanţa motorului sau durabilitatea maşinii.

Cât de puţin e „prea puţin” şi ce să faci în practică

Mulţi specialişti recomandă să eviţi să scazi sub un sfert din capacitatea rezervorului. Dacă indicatorul arată aproape gol sau martorul luminos s-a aprins, e momentul să alimentezi.

Conducerea frecventă cu rezervorul aproape gol nu e doar o excepţie, ci un obicei ce se poate transforma într-o rutină dăunătoare.



De asemenea, profită de opririle regulate la benzinărie pentru a verifica şi alte aspecte ale maşinii: filtrele, sistemul de alimentare, nivelurile. Investiţia preventivă e mai mică decât reparaţia costisitoare provenită din neglijenţă.

Obiceiul de a merge cu rezervorul aproape gol poate părea o mică economie, dar în timp devine o problemă. Uzura prematură a componentelor, riscuri de imobilizare, costuri neaşteptate. Pentru a-ţi menţine maşina în stare bună şi a evita surprizele neplăcute, păstrează un nivel rezonabil de combustibil şi respectă fraza cheie „rezervorul aproape gol” ca semnal de atenţionare, nu ca modus operandi.