Aditivii din benzină, o chestiune de marketing? Declarațiile lui José Rodríguez de Arellano, fondatorul celebrei rețele de benzinării low-cost Plenergy, au lovit puternic în piața carburanților din Spania.

Într-un interviu acordat publicației , acesta a spus, fără ocolișuri, că mitul benzinei cu aditivi nu ar fi altceva decât o invenție de marketing, menită să convingă clienții să plătească mai mult.

Aditivii din benzină sunt utili sau e doar o strategie de marketing?

Arellano a fost extrem de direct în afirmațiile sale. Iată ce a spus despre aditivii din benzină: „Aditivul nu valorează nimic, nici nu folosește la nimic. Îl punem pentru că oamenii cred că aditivul e bun”. Antreprenorul susține că tot carburantul provine din aceleași depozite de stocare, indiferent de compania care îl comercializează.

„Cumpărăm combustibil de la marii furnizori. Toți încarcă din aceleași 17 puncte de distribuție Exolum. Produsul de bază este exact același”, explică el.

Întrebat dacă diferența de bani dintre carburanții „de marcă” și cei low-cost ar veni din calitatea aditivilor, Arellano a răspuns fără ezitare:

„Asta e marea minciună. Niciun organism independent nu a demonstrat vreodată că un aditiv este mai bun decât altul. Dacă ar fi așa, ar exista studii independente care să arate că motorul merge mai mult sau mai bine. Dar nu există. Este doar o iluzie de marketing”, a spus acesta.

Cum a ajuns Arellano „regele benzinei ieftine” în Spania

În vârstă de 65 de ani, Arellano are o poveste de viață interesantă. A început ca muncitor sezonier, apoi a studiat economia și a lucrat în retail. După mai multe încercări eșuate în afaceri, a găsit formula succesului: Benzinării cu costuri operaționale reduse și o structură eficientă.

Astăzi, Plenergy este lider pe segmentul low-cost. Are 308 stații de alimentare și o cifră de afaceri de 1,55 miliarde de euro.

„În 2015 am deschis prima benzinărie Plenergy. În 2017 aveam opt. Am mers încet, testând modelul”, spune el.

Compania concurează direct cu Ballenoil și se extinde în Portugalia. Modelul lor de business se bazează pe chirii mici, personal redus și evitarea structurilor birocratice inutile.

Toți vând aceeași benzină? Ce susține fondatorul Plenergy

Fondatorul Plenergy spune că mitul calității diferite între carburanți este întreținut artificial: „Adevărul e că toți vând aceeași benzină”, declară Arellano.

El insistă că diferența o face exclusiv marketingul, nu calitatea produsului: „Combustibilul de bază e același pentru toți. Diferența o fac reclamele. Lumea crede în aditivi pentru că li s-a spus că e bun. Dar e doar marketing.”.

Declarațiile sale au aprins dezbateri în , mai ales că vin într-un moment în care prețurile carburanților sunt atent monitorizate.

Arellano este de părere că benzina nu va dispărea curând. El consideră că trecerea la electric nu va fi atât de rapidă pe cât se estimează.

„Toată lumea vorbește de electrificare, dar va dura mult mai mult decât se crede. Toate sursele de energie vor continua să fie necesare”, afirmă el.

Deși 70% dintre stațiile Plenergy includ deja puncte de încărcare pentru mașinile electrice, infrastructura ar fi insuficientă.

„Un singur automobil consumă cât 15 locuințe. Nu există rețele care să suporte așa ceva”, spune antreprenorul. El subliniază și că majoritatea spaniolilor locuiesc la bloc, ceea ce face încărcarea acasă aproape imposibilă.

De asemenea, fondatorul Plenergy a mai subliniat că majoritatea spaniolilor nu pot încărca mașinile acasă:

„Doar 12% dintre spaniolii bogați pot face asta. Restul, 88%, locuiesc la bloc, iar 85% dintre mașini dorm în stradă”, a mai spus José Rodríguez de Arellano.