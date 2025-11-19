Primul strat consistent de zăpadă le amintește șoferilor că este momentul să pregătească mașinile pentru sezonul rece. Când temperaturile scad, devin esențiale pentru siguranța fiecărei deplasări pe drumurile publice.

Nu există o dată exactă în calendar pentru montarea lor, însă decizia trebuie luată responsabil și din timp. Legea impune folosirea anvelopelor de iarnă ori de câte ori carosabilul este acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

Ce trebuie să știe șoferii când vine sezonul rece

Legea intră în joc imediat ce apare zăpada sau poleiul pe carosabil, indiferent de lună, iar șoferii trebuie să fie pregătiți. Ignorarea regulilor , între 1.822 și 4.050 de lei, împreună cu reținerea certificatului de înmatriculare.

Polițiștii le cer șoferilor să adapteze viteza la drum și să păstreze o distanță sigură, pentru a evita situațiile periculoase din trafic. Pe zonele alunecoase, frâna de motor și lipsa manevrelor bruște fac diferența, mai ales când drumurile devin imprevizibile și aglomerate.

De asemenea, înainte de orice plecare, este esențial ca șoferii să verifice starea drumurilor și vremea, având în portbagaj racletă și materiale antiderapante.

De ce anvelopele de vară nu sunt potrivite și pentru iarnă

Anvelopele de vară devin rigide la temperaturi scăzute, reducând aderența și făcând condusul periculos pe drumurile acoperite de zăpadă iarna. Compoziția lor mai dură nu rămâne flexibilă iarna, limitând contactul eficient cu asfaltul rece și crescând riscul de alunecare bruscă.

În plus, banda de rulare a acestor anvelope nu evacuează corect zăpada, provocând acvaplanare și pierderi serioase de control pe drumuri alunecoase. La temperaturi sub șapte grade, anvelopele de vară nu mai frânează eficient, crescând considerabil distanța de oprire și instabilitatea vehiculului.

Cum îți pregătești corect mașina pentru a trece iarna fără surprize