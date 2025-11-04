Folosirea luminilor de ceață îți poate aduce o amendă uriașă, dacă o folosești când nu trebuie. Când vremea se strică și vizibilitatea scade, mulți șoferi acționează din instinct și apasă pe butonul care aprinde luminile de ceață. Pare logic, nu? Dar, de cele mai multe ori, această acțiune este greșită.

Adevărul este că proiectoarele de ceață, în special cele din spate, extrem de puternice, sunt adesea folosite în exces, deranjând serios ceilalți participanți la trafic. Nu puține sunt situațiile când unii șoferi circulă cu ele aprinse chiar și în condiții normale!

De ce este important să cunoști legislația? Nu doar pentru a evita o amendă (care poate ajunge la câteva sute de lei), ci pentru că folosirea luminilor de ceață în mod necorespunzător compromite siguranța rutieră în loc să o îmbunătățească. Să lămurim exact ce ne cere Codul Rutier.

Folosirea luminilor de ceață. Când sunt obligat, conform Codului Rutier, să le aprinzi

Regula de bază este simplă, dar mulți o ignoră. Luminile de ceață nu sunt pentru orice ploaie, ninsoare sau amurg. Ele sunt destinate situațiilor în care vizibilitatea scade dramatic din cauza fenomenelor meteo. Mai exact, conform , luminile de ceață se folosesc exclusiv în condiții de:

Ceață densă: Aceasta este principala situație. Vizibilitatea este redusă la sub 100 de metri.

Aceasta este principala situație. Vizibilitatea este redusă la sub 100 de metri. Ninsori abundente: Atunci când este atât de puternică încât vizibilitatea scade sub pragul de siguranță.

Atunci când este atât de puternică încât vizibilitatea scade sub pragul de siguranță. Ploaie torențială: Ploaia extrem de puternică ce afectează serios câmpul vizual.

Ploaia extrem de puternică ce afectează serios câmpul vizual. Nor de praf sau fum: Situații mai rare, dar la fel de periculoase, în care praful sau fumul reduc vizibilitatea sub limita normală.

Este esențial de reținut că luminile de ceață față (proiectoarele) pot fi folosite și în situații de vizibilitate ușor redusă, dar lumina de ceață spate (cea puternică, roșie) este rezervată strict momentelor de vizibilitate foarte scăzută. Aceasta din urmă este mult mai intensă decât un stop normal și are rolul de a semnaliza prezența vehiculului tău de la distanță.

Folosirea luminilor de ceață. Ce risc dacă le folosesc în condiții meteo normale

Așa cum menționam, abuzul acestor lumini nu este doar un moft. Atunci când vizibilitatea nu este redusă drastic, lumina puternică a proiectoarelor de ceață (în special cea din spate) orbește și deranjează șoferii din spatele tău. Această situație poate fi extrem de periculoasă pe timp de noapte sau pe carosabil umed, când reflexia luminii este intensificată.

Sfatul pentru șoferi: Dacă vezi că proiectoarele tale din spate îi fac pe ceilalți participanți la trafic să frâneze sau să îți dea flash-uri, înseamnă că este momentul să le stingi. Fii conștient de lumina pe care o emiți.

În ce situații ești obligat să stingi luminile de ceață

Aceasta este regula de aur, adesea uitată. Ești obligat să oprești folosirea luminilor de ceață imediat ce ai ieșit din zona de vizibilitate redusă.

Să zicem că ai trecut de o porțiune de drum acoperită de ceață. Odată ce vizibilitatea revine la normal (de exemplu, poți vedea mașinile din față sau din spate clar, la o distanță decentă), trebuie să le stingi. Sancțiunile pentru folosirea abuzivă a luminilor pot fi aspre.

Un aspect vital: pe timp de noapte, în afara localităților, când folosești faza lungă, este recomandat să stingi proiectoarele de ceață față, deoarece lumina lor se poate reflecta în ceață (sau ploaie), creând un „zid” de lumină care îți reduce ție vizibilitatea.

Respectarea acestor norme simple nu doar că te salvează de o amendă neplăcută, ci contribuie direct la siguranța ta și a celorlalți de pe șosea. Circulă informat și responsabil!