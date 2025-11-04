B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Atenție, șoferi! Puțini știu când au voie să aprindă luminile de ceață și când riscă o amendă. Regula de aur pe care trebuie să o respecți!

Atenție, șoferi! Puțini știu când au voie să aprindă luminile de ceață și când riscă o amendă. Regula de aur pe care trebuie să o respecți!

Ana Maria
05 nov. 2025, 01:05
Atenție, șoferi! Puțini știu când au voie să aprindă luminile de ceață și când riscă o amendă. Regula de aur pe care trebuie să o respecți!
Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. Folosirea luminilor de ceață. Când sunt obligat, conform Codului Rutier, să le aprinzi
  2. Folosirea luminilor de ceață. Ce risc dacă le folosesc în condiții meteo normale
  3. În ce situații ești obligat să stingi luminile de ceață

Folosirea luminilor de ceață îți poate aduce o amendă uriașă, dacă o folosești când nu trebuie. Când vremea se strică și vizibilitatea scade, mulți șoferi acționează din instinct și apasă pe butonul care aprinde luminile de ceață. Pare logic, nu? Dar, de cele mai multe ori, această acțiune este greșită.

Adevărul este că proiectoarele de ceață, în special cele din spate, extrem de puternice, sunt adesea folosite în exces, deranjând serios ceilalți participanți la trafic. Nu puține sunt situațiile când unii șoferi circulă cu ele aprinse chiar și în condiții normale!

De ce este important să cunoști legislația? Nu doar pentru a evita o amendă (care poate ajunge la câteva sute de lei), ci pentru că folosirea luminilor de ceață în mod necorespunzător compromite siguranța rutieră în loc să o îmbunătățească. Să lămurim exact ce ne cere Codul Rutier.

Folosirea luminilor de ceață. Când sunt obligat, conform Codului Rutier, să le aprinzi

Regula de bază este simplă, dar mulți o ignoră. Luminile de ceață nu sunt pentru orice ploaie, ninsoare sau amurg. Ele sunt destinate situațiilor în care vizibilitatea scade dramatic din cauza fenomenelor meteo. Mai exact, conform Articolului 114 din Codul Rutier, luminile de ceață se folosesc exclusiv în condiții de:

  • Ceață densă: Aceasta este principala situație. Vizibilitatea este redusă la sub 100 de metri.
  • Ninsori abundente: Atunci când ninsoarea este atât de puternică încât vizibilitatea scade sub pragul de siguranță.
  • Ploaie torențială: Ploaia extrem de puternică ce afectează serios câmpul vizual.
  • Nor de praf sau fum: Situații mai rare, dar la fel de periculoase, în care praful sau fumul reduc vizibilitatea sub limita normală.

Este esențial de reținut că luminile de ceață față (proiectoarele) pot fi folosite și în situații de vizibilitate ușor redusă, dar lumina de ceață spate (cea puternică, roșie) este rezervată strict momentelor de vizibilitate foarte scăzută. Aceasta din urmă este mult mai intensă decât un stop normal și are rolul de a semnaliza prezența vehiculului tău de la distanță.

Folosirea luminilor de ceață. Ce risc dacă le folosesc în condiții meteo normale

Așa cum menționam, abuzul acestor lumini nu este doar un moft. Atunci când vizibilitatea nu este redusă drastic, lumina puternică a proiectoarelor de ceață (în special cea din spate) orbește și deranjează șoferii din spatele tău. Această situație poate fi extrem de periculoasă pe timp de noapte sau pe carosabil umed, când reflexia luminii este intensificată.

Sfatul pentru șoferi: Dacă vezi că proiectoarele tale din spate îi fac pe ceilalți participanți la trafic să frâneze sau să îți dea flash-uri, înseamnă că este momentul să le stingi. Fii conștient de lumina pe care o emiți.

În ce situații ești obligat să stingi luminile de ceață

Aceasta este regula de aur, adesea uitată. Ești obligat să oprești folosirea luminilor de ceață imediat ce ai ieșit din zona de vizibilitate redusă.

Să zicem că ai trecut de o porțiune de drum acoperită de ceață. Odată ce vizibilitatea revine la normal (de exemplu, poți vedea mașinile din față sau din spate clar, la o distanță decentă), trebuie să le stingi. Sancțiunile pentru folosirea abuzivă a luminilor pot fi aspre.

Un aspect vital: pe timp de noapte, în afara localităților, când folosești faza lungă, este recomandat să stingi proiectoarele de ceață față, deoarece lumina lor se poate reflecta în ceață (sau ploaie), creând un „zid” de lumină care îți reduce ție vizibilitatea.

Respectarea acestor norme simple nu doar că te salvează de o amendă neplăcută, ci contribuie direct la siguranța ta și a celorlalți de pe șosea. Circulă informat și responsabil!

Tags:
Citește și...
Atenţie, şoferi! Când sunteți obligați să aprindeți luminile de ceață, dar şi când să le opriți
Auto
Atenţie, şoferi! Când sunteți obligați să aprindeți luminile de ceață, dar şi când să le opriți
România, printre țările europene cu cea mai puțin transparentă piață auto. Care sunt riscurile pentru șoferii care cumpără second-hand
Auto
România, printre țările europene cu cea mai puțin transparentă piață auto. Care sunt riscurile pentru șoferii care cumpără second-hand
Prețurile carburanților cresc din nou în România. Cât vor plăti șoferii la pompă în 2026
Economic
Prețurile carburanților cresc din nou în România. Cât vor plăti șoferii la pompă în 2026
Românii și-au recalibrat prioritățile de cumpărare. Cum arată piața auto fără programul Rabla în 2025
Auto
Românii și-au recalibrat prioritățile de cumpărare. Cum arată piața auto fără programul Rabla în 2025
Dacia Bigster, între cele mai bune vehicule din lume. Modelul produs la Mioveni concurează pentru Car of The Year 2026
Auto
Dacia Bigster, între cele mai bune vehicule din lume. Modelul produs la Mioveni concurează pentru Car of The Year 2026
Atenție! Obiectele pe care NU ai voie să le lași niciodată în mașină. Risc de explozie sau deteriorare gravă!
Auto
Atenție! Obiectele pe care NU ai voie să le lași niciodată în mașină. Risc de explozie sau deteriorare gravă!
Atenţie, şoferi! 10 lucruri pe care să NU le laşi în maşină niciodată. E extrem de riscant
Auto
Atenţie, şoferi! 10 lucruri pe care să NU le laşi în maşină niciodată. E extrem de riscant
Legea nescrisă a șoselelor: Cele 5 reguli esențiale pe care orice șofer trebuie să le respecte zilnic!
Auto
Legea nescrisă a șoselelor: Cele 5 reguli esențiale pe care orice șofer trebuie să le respecte zilnic!
Siguranța pe șosea: Cele mai importante 5 reguli pe care fiecare șofer trebuie să le respecte!
Auto
Siguranța pe șosea: Cele mai importante 5 reguli pe care fiecare șofer trebuie să le respecte!
Radierea mașinii te scapă de amenzi uriașe. Iată în ce situații legea te obligă să acționezi imediat
Auto
Radierea mașinii te scapă de amenzi uriașe. Iată în ce situații legea te obligă să acționezi imediat
Ultima oră
00:25 - OpenAI și Amazon semnează un acord uriaș. Ce înseamnă pentru viitorul Inteligenței Artificiale
00:06 - Geoană a spus cum ar reacționa Trump, dacă Nicușor Dan i-ar cere să nu mai retragă trupele americane din România: “Îl cunosc bine. Preferă să lucreze cu jucătorii mari”
23:58 - Depozitarea greșită poate strica ouăle mai repede decât crezi. Unde este indicat să le păstrăm
23:54 - Cum reușește Andreea Bălan să se împartă între familie și carieră: „Nu există o zi normală în viața mea de artistă”
23:36 - Atenţie, şoferi! Când sunteți obligați să aprindeți luminile de ceață, dar şi când să le opriți
23:21 - Sorin Grindeanu dezminte informația potrivit căreia s-ar fi decis că vor fi concediați 13.000 de angajați din primării: “Nu am discutat aşa ceva. Reforma administrației locale nu înseamnă să dai oameni afară”
23:06 - Soția lui Messi, protagonista unui moment jenant. Cum a reacționat Antonela Roccuzzo când a fost întrebată cu ce se ocupă
23:03 - OpenAI a încheiat un contract de 38 de miliarde de dolari cu Amazon. Ce înseamnă acest acord OpenAI Amazon pentru cursa globală a Inteligenței Artificiale
22:52 - Alertă în Belgia: Aeroportul din Bruxelles și-a închis spațiul aerian din cauza unor drone. Unde au fost deviate mai multe zboruri și ce au transmis autoritățile
22:45 - Viviana Sposub l-a dat uitării pe George Burcea. Cine este noul presupus iubit al vedetei