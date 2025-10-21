Timpul petrecut de copii în mediul virtual nu a fost niciodată mai mare, iar riscurile asociate – de la hărțuire cibernetică la expunerea la conținut dăunător – sunt din ce în ce mai complexe. Pentru părinți, întrebarea nu mai este dacă ar trebui să intervină, ci cum să o facă eficient. Menținerea siguranței online a copiilor a devenit o prioritate națională și europeană, necesitând un echilibru fin între protecție și libertate.

Studiile recente ale Poliției Române arată că o mare parte dintre elevii cu vârste cuprinse între 10 și 18 ani folosesc internetul zilnic, iar mulți dintre ei au învățat să navigheze singuri, fără supraveghere. Această lipsă de ghidare îi expune riscurilor, subliniind necesitatea unor măsuri concrete.

Ce înseamnă „majoratul digital” și cum schimbă el regulile pentru părinți

Atât în România, cât și la nivel european, se discută intens despre conceptul de „majorat digital”. România a făcut un pas concret adoptând o lege care introduce maturitatea digitală la vârsta de 16 ani. Până la această vârstă, minorii vor putea crea conturi pe platforme online doar cu acordul explicit și verificabil al părinților. Legea oferă părinților dreptul de a solicita suspendarea sau restricționarea conturilor și de a cere eliminarea conținutului dăunător, fiind un instrument legal puternic pentru siguranța online a copiilor.

La nivelul Uniunii Europene, se urmărește un standard similar. Propunerile discutate în Parlamentul European cer o „vârstă digitală minimă” de 16 ani pentru accesul necontrolat la rețelele sociale și platformele de inteligență artificială, deși Regulamentul GDPR permite statelor membre să scadă această vârstă până la 13 ani. Aceste reglementări pun presiune pe platforme să implementeze filtre de vârstă și să protejeze datele minorilor, potrivit .

Cum pot aplica părinții instrumente de control parental

Dincolo de cadrul legal, cea mai eficientă metodă rămâne dialogul și educația. pot utiliza instrumente de control parental, care le permit să seteze limite de timp petrecut pe ecran, să filtreze conținutul și să monitorizeze activitatea, mai ales în cazul copiilor mici.

Măsura esențială: Așezați calculatorul într-o cameră comună, unde copilul poate fi supravegheat discret. Stabiliți, împreună cu cel mic, reguli clare de utilizare a internetului. Scopul nu este de a restricționa excesiv și nejustificat, ci de a construi un mediu sigur. Siguranța online a copiilor nu se asigură prin interdicții totale, ci prin responsabilizare.

De ce este vital ca părinții să discute deschis despre riscurile online

Infractorii cibernetici și hărțuitorii profită de naivitatea și de izolarea copiilor. De aceea, comunicarea deschisă este cea mai bună defensivă. Părintele trebuie să fie un confident, nu un judecător, astfel încât copilul să știe că poate apela la el oricând, fără teama de a fi certat.

Subiecte de abordat: Discutați despre cyberbullying, despre riscul de grooming (abordare sexuală online) și despre importanța de a nu împărtăși niciodată date personale, fotografii sau localizarea cu persoane necunoscute. Protejarea siguranței a copiilor implică, în ultimă instanță, un efort comun – al părinților, al legiuitorilor și al platformelor.