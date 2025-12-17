Împodobirea mașinilor atrage atenția șoferilor, dar poate aduce și amenzi! Cei care nu se pot desprinde de spiritul Crăciunului îl duc cu ei și în trafic. Chiar dacă zăpada lipsește, orașele sunt împânzite de lumini și decorațiuni. În acest decor festiv, unele autoturisme ajung să arate mai degrabă ca niște ornamente mobile decât cu simple mijloace de transport.

Desenele aplicate pe geamuri și instalațiile luminoase neomologate pot afecta vizibilitatea și siguranța în trafic, avertizează . Iar entuziasmul sărbătorilor se poate încheia rapid cu o amendă usturătoare.

De ce pot deveni decorațiunile de Crăciun de pe mașini un real pericol

că instalațiile luminoase nu sunt concepute pentru utilizare în timpul deplasării. În mers, acestea se pot desprinde ușor și pot ajunge pe carosabil. O astfel de situație poate duce la accidente grave în trafic.

În plus, conectarea lor la instalația electrică a mașinii poate duce la scurtcircuite sau chiar la incendii.

La toate acestea se adaugă riscul ca luminile neomologate să fie confundate de alți șoferi cu semnalele poliției. O astfel de confuzie poate duce la manevre greșite și situații periculoase în trafic.

Ce amenzi riscă șoferii care își împodobesc mașinile în această perioadă

Unii șoferi încearcă să aducă spiritul Crăciunului pe mașină folosind spray-uri care imită zăpada. Acestea sunt aplicate nu doar pe caroserie, ci și pe parbriz sau lunetă.

Ideea, aparent festivă și inofensivă, se poate transforma rapid într-un real pericol. Vizibilitatea este afectată, iar riscul de accident crește considerabil.

Autoritățile atrag atenția că astfel de intervenții sunt ilegale, indiferent de perioada anului. pot fi sancționați cu amenzi ce depășesc 1.600 de lei. Mai mult, aceștia riscă să rămână fără certificatul de înmatriculare al mașinii, informează observatornews.ro.