Ion Țiriac a povestit unde a ajuns una dintre mașinile sale de lux: „A venit la mine și a spus: ‘Cheile, vă rog!’”

Ion Țiriac a povestit că una dintre mașinile sale de lux a ajuns la fiul lui cel mare, Ion Alexandru Țiriac. A fost o promisiune pe care i-a făcut-o când acesta avea șase ani.

Ion Țiriac a povestit cum i-a dat o mașină de lux fiului cel mare

Fostul tenismen a spus că Ion Alexandru a văzut mașina când avea doar șase ani și i-a plăcut. Era vorba de un Ferrari F-40 pe care afaceristul ar fi plătit în jur de 500.000 de dolari în 1970. Țiriac i-a spus fiului că-i va dărui mașina cadou când va împlini 35 de ani. Ion Alexandru nu a uitat promisiunea și când a făcut 35 de ani a mers la tatăl său să-i ceară mașina.

„Acest Ferrari F40 a apărut în aceeași perioadă cu un Porsche 959, care nu mai e al meu, e al fiului meu cel mare. L-a văzut în anii 1970, după ce l-am cumpărat.

I-am zis să vină la 35 de ani să mi-l ceară. Pe 22 septembrie, când a împlinit 35 de ani, a venit la mine și a spus: ‘Cheile, vă rog!’. Mi l-a luat”, a povestit Ion Țiriac, potrivit

Țiriac: Niciodată nu am fost prea bun la a selecta mașinile, financiar

Fostul tenismen de mai multe ori despre pasiunea sa pentru mașinile de lux.

„Niciodată nu am fost prea bun la a selecta mașinile, financiar. Îmi plăcea sau nu îmi plăcea. Că era veche, sau că era nouă. (…) Acum 35-40 de ani am avut mai mult timp, cu una, cu două, cu nouă, cu 99, și am ajuns acum la venerabilul număr de 350-400 de mașini, câte sunt, nici nu mai știm, care sunt niște vechituri sau niște entități noi, care se fac în serii limitate și, bineînțeles, valorează mai mult decât dacă ai găsi-o pe stradă”, a dezvăluit în trecut fostul jucător de tenis.

Ion Țiriac nu mai e cel mai bogat român

Cu o avere de două miliarde de dolari, Ion Țiriac e acum pe locul 2 în al celor mai bogați români.

Prima poziție e ocupată de Daniel Dines, unul dintre fondatorii companiei UiPath. Acesta are o avere de 2,1 miliarde de dolari, situându-se pe locul 1456 în clasamentul global al miliardarilor. Țiriac e pe locul 1486 în acest top.