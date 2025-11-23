B1 Inregistrari!
Noul model Dacia C-Neo a fost surprins pe șosele cu mult înainte de prezentarea oficială din 2026. Ce schimbări aduce noul model (GALERIE FOTO)

Noul model Dacia C-Neo a fost surprins pe șosele cu mult înainte de prezentarea oficială din 2026. Ce schimbări aduce noul model (GALERIE FOTO)

23 nov. 2025, 13:51
Noul model Dacia C-Neo a fost surprins pe șosele cu mult înainte de prezentarea oficială din 2026. Ce schimbări aduce noul model (GALERIE FOTO)
Cuprins
  1. Cum arată noul C-Neo și ce impresii a stârnit
  2. Ce motorizări ar putea primi modelul C-Neo
  3. Unde va fi produs C-Neo și ce rol are pentru Dacia

Dacia se află într-o etapă intensă de transformare, iar apariția unui model complet nou confirmă ambițiile mărcii de a avansa spre segmente superioare. Noul C-Neo, un fastback cu design modern, a fost surprins pe străzi înainte de lansarea programată pentru 2026, atrăgând deja reacții puternice din partea publicului auto. Fotografiile apărute online au creat un val de discuții despre direcția estetică și tehnică spre care se îndreaptă constructorul român.

Cum arată noul C-Neo și ce impresii a stârnit

Primele imagini cu viitorul model au fost „scăpate” pe internet, iar reacțiile nu s-au lăsat așteptate. Comentariile au variat considerabil, de la critici precum „Arată ciudățel” până la opinii entuziaste: „Arată super cool, mai ales pentru o Dacia”, după cum notează GSP.ro. Vizual, C-Neo se poziționează între Sandero și Duster, adoptând o siluetă fastback, o raritate în gama mărcii.

Caroseria se remarcă printr-o lunetă mică și pronunțat înclinată, un detaliu care amintește de modelele Audi sau Hyundai. Noul C-Neo ar urma să aibă o lungime de aproximativ 4,40 metri, fiind mai scund decât Duster, dar cu o gardă la sol mai ridicată decât Sandero sau Jogger. Acest mix îl poziționează ca un model atipic pentru Dacia, cu linii moderne și un profil orientat spre dinamism.

Ce motorizări ar putea primi modelul C-Neo

Conform informațiilor prezentate de Profit.ro, producătorul român pregătește pentru C-Neo o gamă diversă de motorizări, cu accent pe electrificare. Printre opțiunile analizate se află motorul 1.2 mild-hybrid, disponibil și în versiune GPL, o soluție deja familiară pentru Dacia. De asemenea, ar putea fi introdus și Hybrid 155 de 1,8 litri, același propulsor pregătit pentru viitorul Bigster, relatează stiripesurse.ro.

O altă variantă discutată este 1.2 4×4 automată, asistată de un sistem electric de 48V, motorizare care ar urma să fie lansată în premieră pe Bigster și pe Duster. Această combinație ar transforma C-Neo într-un model capabil să concureze în segmente unde Dacia nu a avut până acum o prezență puternică.

Unde va fi produs C-Neo și ce rol are pentru Dacia

Modelul va fi fabricat la uzina din Mioveni, extinzând rolul strategic al acestei fabrici în ecosistemul Renault. Introducerea C-Neo în producție marchează diversificarea portofoliului mărcii și deschiderea către un teritoriu de design și tehnologie în care Dacia nu a mai operat până acum. Noul fastback este gândit pentru a completa oferta dintre Sandero și Duster, umplând un gol din piață și susținând evoluția mărcii către modele mai sofisticate.

