Dacia Bigster, modelul produs de Renault la Mioveni, se luptă pentru titlul Car of The Year 2026. În finală s-au mai calificat Mercedes-Benz CLA, Skoda Elroq sau Fiat Grande Panda.

Dacia Bigster, între cele mai bune modele electrice din lume

Pentru al doilea an consecutiv, un ajunge în finala competiției . Anul trecut, producătorul de la Mioveni a concurat cu ultima variantă de Duster și a obținut locul 5. Anul acesta în finala competiției s-a calificat Dacia Bigster.

prevede ca mașinile să fie testate de un juriu format din 60 de jurați din 23 de țări. În luna septembrie, s-a desfășurat prima serie de teste la Tannistest, în Danemarca.

Fiecare dintre membrii juriului a selectat câte șapte modele dintr-o listă care cuprindea 35 de mașini. Ulterior, modelele cu cele mai multe voturi au ajuns fiecare pe lista scurtă, după cum relatează .

Mașina Anului 2026 (Car of The Year 2026) va fi anunțată pe 9 ianuarie, în cadrul Salonului Auto Internațional de la Bruxelles.

Care sunt finalistele competiției

La finalul testului de la Tannistest, în Danemarca, cei 60 de jurași au selectat cele șapte modele care vor concura pentru Car of The Year 2026. Este vorba despre:

Citroën C5 Aircross;

Dacia Bigster;

Fiat Grande Panda;

Kia EV4;

Mercedes-Benz CLA;

Renault 4;

Skoda Elroq.

Dacia Bigster între favoritele la titlu

Juriul va testa în detaliu cele șapte modele de autovehicule calificate în finală. La finalul perioadei de testare, aceștia vor vota pentru Car of The Year 2026. Testul se va desfășura în Spania, pe circuitul Parc Motor Castellolí. Locația a fost aleasă pentru ca testarea să se producă în condiții meteo favorabile. De asemenea, jurații au dorit să profite de calitatea șoselelor din zona Montserrat, lângă Barcelona.

Conform regulamentului, pentru stabilirea finalistei competiției la care participă și Dacia Bigster, fiecare jurat va acorda 25 de puncte. Un singur model va putea fi notat cu maximum de 10 puncte. Juriul trebuie să voteze pentru cel puțin cinci dintre cele șapte finaliste, inclusiv pentru modelul câștigător.

Prezentat în premieră mondială la Salonul Auto de la Paris, modelul Dacia Bigster a putut fi comandat în România din ianuarie 2025. Prețul modelului începe de la 23.000 euro (TVA inclus), pentru versiunea Essential, și poate ajunge la 29.500 euro (TVA inclus) pentru versiunea de top, Journey Hybrid 155.

Anul trecut, finala competiției Car of The Year a fost câștigată de Renault 5 / Alpine A290 cu 353 de puncte. Modelul s-a calificat în fața a șase a altor șase concurenți: