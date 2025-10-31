B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Dacia Bigster, între cele mai bune vehicule din lume. Modelul produs la Mioveni concurează pentru Car of The Year 2026

Dacia Bigster, între cele mai bune vehicule din lume. Modelul produs la Mioveni concurează pentru Car of The Year 2026

Adrian Teampău
31 oct. 2025, 17:44
Dacia Bigster, între cele mai bune vehicule din lume. Modelul produs la Mioveni concurează pentru Car of The Year 2026
Dacia Bigster. Sursa foto: captură dacia.ro
Cuprins
  1. Dacia Bigster, între cele mai bune modele electrice din lume
  2. Care sunt finalistele competiției
  3. Dacia Bigster între favoritele la titlu

Dacia Bigster, modelul produs de Renault la Mioveni, se luptă pentru titlul Car of The Year 2026. În finală s-au mai calificat Mercedes-Benz CLA, Skoda Elroq sau Fiat Grande Panda.

Dacia Bigster, între cele mai bune modele electrice din lume

Pentru al doilea an consecutiv, un model Dacia ajunge în finala competiției Car of The Year. Anul trecut, producătorul de la Mioveni a concurat cu ultima variantă de Duster și a obținut locul 5. Anul acesta în finala competiției s-a calificat Dacia Bigster.

Regulamentul competiției prevede ca mașinile să fie testate de un juriu format din 60 de jurați din 23 de țări. În luna septembrie, s-a desfășurat prima serie de teste la Tannistest, în Danemarca.

Fiecare dintre membrii juriului a selectat câte șapte modele dintr-o listă care cuprindea 35 de mașini. Ulterior, modelele cu cele mai multe voturi au ajuns fiecare pe lista scurtă, după cum relatează caroftheyear.org.

Mașina Anului 2026 (Car of The Year 2026) va fi anunțată pe 9 ianuarie, în cadrul Salonului Auto Internațional de la Bruxelles.

Care sunt finalistele competiției

La finalul testului de la Tannistest, în Danemarca, cei 60 de jurași au selectat cele șapte modele care vor concura pentru Car of The Year 2026. Este vorba despre:

  • Citroën C5 Aircross;
  • Dacia Bigster;
  • Fiat Grande Panda;
  • Kia EV4;
  • Mercedes-Benz CLA;
  • Renault 4;
  • Skoda Elroq.

Dacia Bigster între favoritele la titlu

Juriul va testa în detaliu cele șapte modele de autovehicule calificate în finală. La finalul perioadei de testare, aceștia vor vota pentru Car of The Year 2026. Testul se va desfășura în Spania, pe circuitul Parc Motor Castellolí. Locația a fost aleasă pentru ca testarea să se producă în condiții meteo favorabile. De asemenea, jurații au dorit să profite de calitatea șoselelor din zona Montserrat, lângă Barcelona.

Conform regulamentului, pentru stabilirea finalistei competiției la care participă și Dacia Bigster, fiecare jurat va acorda 25 de puncte. Un singur model va putea fi notat cu maximum de 10 puncte. Juriul trebuie să voteze pentru cel puțin cinci dintre cele șapte finaliste, inclusiv pentru modelul câștigător.

Prezentat în premieră mondială la Salonul Auto de la Paris, modelul Dacia Bigster a putut fi comandat în România din ianuarie 2025. Prețul modelului începe de la 23.000 euro (TVA inclus), pentru versiunea Essential, și poate ajunge la 29.500 euro (TVA inclus) pentru versiunea de top, Journey Hybrid 155.

Anul trecut, finala competiției Car of The Year a fost câștigată de Renault 5 / Alpine A290 cu 353 de puncte. Modelul s-a calificat în fața a șase a altor șase concurenți:

  • Alfa Romeo Junior;
  • Citroën C3/eC3;
  • Cupra Terramar;
  • Dacia Duster;
  • Hyundai Inter;
  • Kia EV3.
Tags:
Citește și...
Atenție! Obiectele pe care NU ai voie să le lași niciodată în mașină. Risc de explozie sau deteriorare gravă!
Auto
Atenție! Obiectele pe care NU ai voie să le lași niciodată în mașină. Risc de explozie sau deteriorare gravă!
Atenţie, şoferi! 10 lucruri pe care să NU le laşi în maşină niciodată. E extrem de riscant
Auto
Atenţie, şoferi! 10 lucruri pe care să NU le laşi în maşină niciodată. E extrem de riscant
Legea nescrisă a șoselelor: Cele 5 reguli esențiale pe care orice șofer trebuie să le respecte zilnic!
Auto
Legea nescrisă a șoselelor: Cele 5 reguli esențiale pe care orice șofer trebuie să le respecte zilnic!
Siguranța pe șosea: Cele mai importante 5 reguli pe care fiecare șofer trebuie să le respecte!
Auto
Siguranța pe șosea: Cele mai importante 5 reguli pe care fiecare șofer trebuie să le respecte!
Radierea mașinii te scapă de amenzi uriașe. Iată în ce situații legea te obligă să acționezi imediat
Auto
Radierea mașinii te scapă de amenzi uriașe. Iată în ce situații legea te obligă să acționezi imediat
Schimbare majoră pentru șoferii europeni. Ce modificări aduce directiva europeană pentru perimsul categoria B
Auto
Schimbare majoră pentru șoferii europeni. Ce modificări aduce directiva europeană pentru perimsul categoria B
Surpriză pe piața auto! Modelul care a detronat mașina preferată a românilor
Auto
Surpriză pe piața auto! Modelul care a detronat mașina preferată a românilor
Ce mașini se află în topul vânzărilor, în România, în 2025? Descoperă modelele preferate de români
Auto
Ce mașini se află în topul vânzărilor, în România, în 2025? Descoperă modelele preferate de români
Stop imediat! Nu ignora acest martor de bord: Decizia greșită te poate lăsa fără motor
Auto
Stop imediat! Nu ignora acest martor de bord: Decizia greșită te poate lăsa fără motor
Martorii de bord care îți pot salva motorul! Semnele pe care șoferii le ignoră cel mai des
Auto
Martorii de bord care îți pot salva motorul! Semnele pe care șoferii le ignoră cel mai des
Ultima oră
18:19 - Doi tineri din Gorj și-au vândut bebelușul în schimbul a 7.000 de euro. Ce au făcut cu banii astfel obținuți
17:53 - Schimbări radicale! Ce riscă agresorii care controlează banii partenerei și îi interzic să muncească. Află cum va interveni poliția
17:18 - România a strălucit la Campionatul Mondial Felin 2025. Pisicile noastre au dominat toate categoriile
17:09 - Comisia Europeană extinde progamul DiscoverEU. 40.000 de tineri vor putea călători gratuit cu trenul în țările UE
17:02 - Melania și Donald Trump au sărbătorit Halloweenul la Casa Albă. Copiii i-au luat prin surprindere, costumați în dovleci, scheleți sau chiar în cuplul prezidențial
16:51 - De ce îl aruncă Grindeanu pe Bolojan în mâna AUR. Și baronii locali se țin tot cu pâine și circ (VIDEO)
16:36 - Kylian Mbappé a primit „Gheata de Aur”. Starul francez le-a mulțumit colegilor: „Datorită lor sunt la apogeul meu”
16:36 - Fiica Alinei Pușcaș a ajuns pe masa de operații: „M-am săturat de spitale”. Ce a pățit Melissa
16:25 - Șef nou la Jandarmeria București. Colonelul Toma Marius Cezar a fost detașat de la Inspectoratul județean Argeș
16:11 - Newsweek: Cine sunt cei 20 directori de teatre și muzee numiți fără concurs? Avem interimari de 5 ani