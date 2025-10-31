Nu lăsa aceste lucruri periculoase în mașiă! Suntem obișnuiți să ne transformăm autovegîntr-un fel de prelungire a casei: o geantă aruncată pe bancheta din spate, o sticlă de apă, ochelarii de soare, poate niște cumpărături. Însă, există o listă de obiecte, unele surprinzătoare, pe care nu ar trebui să le lași niciodată nesupravegheate sau expuse în mașină.

Lucruri periculoase. De ce e vital să nu lași niciodată aceste obiecte în mașină

Motivele sunt simple, dar grave: furtul, deteriorarea ireversibilă din cauza temperaturilor extreme (caniculă sau frig) sau, în cazuri rare, chiar pericole de siguranță.

Ignorarea acestor sfaturi poate transforma o simplă zi de vară într-o pagubă costisitoare sau, mai rău, într-un risc pentru sănătate. De aceea, e bine să știi care sunt aceste lucruri periculoase în mașină.

Ce obiecte electronice sunt cel mai des vizate de hoți și de ce

Un telefon mobil, o tabletă, un laptop sau chiar și un simplu GPS lăsat la vedere pe bord sunt ca o invitație deschisă la furt. Hoții acționează rapid: sparg un geam, înșfacă obiectul și pleacă în câteva secunde. Chiar dacă e vorba de un cablu de încărcare sau un suport de telefon, prezența lor indică faptul că un dispozitiv valoros ar putea fi ascuns în torpedou.

Sfatul specialistului: Dacă ești nevoit să lași electronice în mașină (deși ideal este să nu o faci), ascunde-le complet, de preferat în portbagaj, înainte de a ajunge la destinație. Dacă le ascunzi abia după ce ai parcat, există riscul să fii urmărit.

Alte lucruri periculoase. De ce sunt medicamentele și produsele cosmetice sensibile la căldură

Temperaturile din interiorul unei mașini parcate la soare pot depăși rapid 50-60 de grade Celsius. Acest mediu este pentru majoritatea medicamentelor. Eficacitatea lor poate fi distrusă, transformându-le în simple substanțe inutile sau, mai rău, în compuși periculoși. Același lucru este valabil și pentru produsele cosmetice, cum ar fi rujurile, cremele solare (care își pierd protecția) sau spray-urile sub presiune.

De exemplu, recipientele cu aerosoli (precum spray-urile de păr sau deodorantele) conțin gaze sub presiune și pot exploda în condiții de caniculă extremă. Este unul dintre acele lucruri periculoase în mașină care merită atenție sporită.

Ce obiecte personale îți pot compromite securitatea financiară sau de identitate

Orice conține date personale sau financiare trebuie luat cu tine. Vorbim aici de acte de identitate, permisul de conducere, portofelul (evident), dar și de chei de rezervă ale casei sau de la birou. Un hoț care îți fură portofelul și, în același timp, găsește actul mașinii cu adresa ta, are acces la casa ta. Nu lăsa niciodată împreună cheile, actele și adresa casei.

De asemenea, evită să lași chitante sau documente ce conțin detalii bancare. ar trebui să fie prioritară, dar cea a casei și a identității este la fel de importantă.

Sunt sticlele de apă lăsate în soare un risc?

Da, și din două motive. În primul rând, plasticul încălzit poate elibera substanțe chimice în apă, iar consumul nu este recomandat. În al doilea rând, un lucru puțin cunoscut este că o sticlă de apă plină, așezată pe scaun sau pe bord, poate acționa ca o lentilă. Lumina soarelui trece prin ea, focalizând razele pe tapițerie, iar în condiții extreme, poate declanșa un mic incendiu.