Ți s-a întâmplat vreodată să mergi cu martorul de combustibil aprins, cu un rezervor aproape gol, gândindu-te că mai ai „doar câțiva kilometri” până la benzinărie? E o scenă des întâlnită pe șoselele noastre, o mică întârziere sau o formă de comoditate. Totuși, acest obicei, aparent inofensiv, ascunde riscuri serioase pentru sănătatea mașinii tale și, în final, pentru buzunarul tău. Nu e doar despre a evita acea situație jenantă, cunoscută popular drept „pana prostului”, ci despre protejarea unor componente esențiale și scumpe.

Rezervor aproape gol? Ce se poate întâmpla cu pompa de combustibil

Aici e prima și poate cea mai importantă problemă. Majoritatea mașinilor moderne au pompa de combustibil localizată chiar în interiorul rezervorului (submersibilă). De ce? Pentru că este răcită de lichidul în care se află.

Când rezervorul aproape gol devine o rutină, nivelul de combustibil scade atât de mult încât pompa nu mai este scufundată integral. Practic, începe să funcționeze „în aer” și se supraîncălzește. O temperatură excesivă duce la o uzură prematură și, inevitabil, la cedarea pompei. O pompă nouă, plus manopera, poate reprezenta o cheltuială substanțială și total neașteptată, potrivit .

Ridicăm noroiul de pe fundul rezervorului?

Exact! Combustibilul, chiar dacă este filtrat la pompă, nu este perfect curat. În timp, pe fundul rezervorului se adună sedimente, impurități și chiar particule fine de rugină, mai ales în cazul mașinilor mai vechi.

Dacă mergi constant cu puțini litri în rezervor, pompa va trage combustibil de la baza acestuia, aspirând nu doar lichidul, ci și toate acele depuneri. Acestea ajung apoi în filtrele de combustibil, blocându-le, și, în cel mai rău caz, pot ajunge până la injectoare, provocând daune majore motorului, cu repercusiuni serioase asupra performanței și consumului mașinii.

Rezervor aproape gol? Află cum poate afecta iarna sau fluctuațiile de temperatură

Pe lângă problemele mecanice, există și o capcană a chimiei. Dacă rezervorul aproape gol este lăsat așa, în special pe vreme rece, spațiul liber rămas deasupra combustibilului este plin de aer. Variațiile de temperatură determină formarea condensului (vapori de apă), care se scurg în combustibil.

Această apă, în timp, poate duce la coroziunea (ruginirea) componentelor din interiorul rezervorului și, mai rău, pe timp de iarnă, se poate transforma în , blocând pompa de benzină sau conductele. Așadar, nu e vorba doar de combustibil, ci și de umiditate.

Ce ar trebui să faci pentru a-ți proteja mașina

Mecanicii auto sunt de acord: regula de aur este să alimentezi înainte ca indicatorul să ajungă sub un sfert de rezervor. Astfel, te asiguri că pompa de combustibil este mereu scufundată și răcită corespunzător și că nu riști să tragi din depunerile de pe fund. Nu amâna alimentarea pentru ultima secundă!

În plus, o oprire neașteptată în trafic din cauza lipsei de combustibil poate crea situații periculoase. Fii prevăzător și nu lăsa o problemă minoră să devină o reparație scumpă. De ce să riști rezervorul aproape gol când poți preveni pagube de sute sau chiar mii de lei?