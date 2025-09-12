B1 Inregistrari!
Un mare producător acuză că riscă falimentul dacă ANAF nu-i recunoaște ca deductibile unele cheltuieli

Traian Avarvarei
12 sept. 2025, 08:29
Sursa foto: Preh Romania / Facebook
Cuprins
  1. Ce dispută juridică au Preh România și ANAF
  2. Care sunt intențiile Guvernului în privința multinaționalelor

Producătorul de componente auto Preh România acuză, într-un proces cu ANAF, că riscă să intre „în incapacitate de plată sau în faliment” dacă nu i se recunosc ca deductibile, din perspectiva impozitului pe profit și a TVA, cheltuieli de circa 137 milioane lei efectuate în cadrul unor tranzacții derulate cu ani în urmă cu grupul-mamă din Germania.

Ce dispută juridică au Preh România și ANAF

Preh România are în jur de 2.000 de salariați la fabrica sa de la Ghimbav, un rulaj anual de peste un miliard de lei, iar anul trecut a terminat cu pierderi de 25,9 milioane lei, la încasări totale de 1,35 miliarde lei.

În urma unui control, ANAF a recalificat drept nedeductibile cheltuieli totale de circa 137 milioane lei ale Preh România către compania-mamă din Germania, cu transferuri de know-how (proprietate intelectuală), comisioane de vânzări, precum și servicii de management și administrative. Peste jumătate din sumă (circa 71 milioane lei) a reprezentat plata transferului de know-how.

Decizia de impunere a Fiscului contestată de Preh România ca ilegală și incorectă este în sumă de 23,2 milioane lei, dar cu tot cu accesorii s-ar ridica la peste 50 milioane lei.

„Acest efort pentru societate ar trebui făcut din disponibilitățile curente. (…) S-ar putea achita aproximativ 34% din valoarea acestei impuneri suplimentare, dar procedând astfel, celelalte obligații ale societății și care țin de desfășurarea activității, respectiv plata furnizorilor, a angajaților, plata obligațiilor fiscale curente la bugetul de stat, ar rămâne neachitate. Plata acestor sume reprezentând impuneri suplimentare ar duce la imposibilitatea societății de a-și desfășura activitatea, nemaiputând genera venituri care să susțină plata cheltuielilor, (…) cu consecințe negative ireversibile, care ar putea ajunge chiar până la intrarea societății în incapacitate de plată sau în faliment″, susține compania, citată de Profit.ro.

ANAF a considerat că: „Din analiza contractului, nu rezultă intenția părților contractante, care sunt și persoane afiliate, de a realiza un transfer de know-how, așa cum este definit în practică și în legislația Uniunii Europene, transpusă în legislația națională, respectiv de a transmite o tehnologie, un procedeu, o informație etc, care au valoare comercială prin faptul că sunt secrete și care să-i ofere contribuabilului un avantaj comercial față de alți competitori, în condițiile în care activitatea principală a Preh România SRL o reprezintă producția de serie a proiectelor auto dezvoltate de societatea mamă″.

Preh România a obținut în instanță suspendarea deciziei de impunere, contra depunerii unei scrisori de garanție bancară, până la soluționarea procesului pe fond, prin care cere anularea deciziei.

Care sunt intențiile Guvernului în privința multinaționalelor

Totul se întâmplă în contextul în care Guvernul vrea să limiteze deductibilitatea cheltuielilor firmelor cu afiliații.

„Vrem ca de acum încolo să ne raportăm în special la aceste cheltuieli, care sunt susceptibile sau, să spun, pricinoase ale multinaționalelor, prin care în mod tradițional să transferă profituri″, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

