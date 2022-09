O mașină cu levitație electromagnetică a fost testată în China: merge plutind la 35 de milimetri deasupra carosabilului

O maşină de 2,8 tone a rulat plutind la 35 de milimetri deasupra carosabilului în timpul unor teste ale tehnologiei Maglev (levitaţie electromagnetică) pentru autovehicule, desfăşurate în weekend pe o autostradă din estul Chinei, informează agenţia Xinhua.

Dezvoltată de Universitatea Southwest Jiaotong din Chengdu, maşina a fost realizată prin modificarea unui autovehicul traditional, scrie

Running in the air! A conducts a road test in ‘s Jiangsu Province.

— Ji Rong嵇蓉 (@JiRongMFA)