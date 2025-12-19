Piața auto mondială a arătat în 2025 contraste tot mai puternice între regiuni. Europa a accelerat ritmul de adopție a și a impulsionat puternic vânzările. De partea cealaltă, America de Nord a rămas în urmă, adoptând o atitudine mai rezervată și o tranziție mai lentă. Între timp, China și-a menținut poziția dominantă și a continuat să conducă detașat la capitolul volum.

În noiembrie 2025 s-au vândut aproximativ 2 milioane de vehicule electrice la nivel global. Potrivit datelor utilizate în analiza pe baza Benchmark Mineral Intelligence, acesta este un rezultat puternic pentru piață. În total, primele 11 luni ale anului au ajuns la 18,5 milioane de unități vândute.

Este Europa motorul relansării pieței de vehicule electrice în 2025

Europa a dominat creșterea în noiembrie 2025, cu o piață EV în urcare cu 36% față de anul trecut. În același timp, vânzările de BEV au crescut cu 35%, iar cele de plug-in hibride au urcat cu 39%.

În intervalul ianuarie–noiembrie, Europa a atins aproximativ 3,8 milioane de vehicule electrice vândute. Practic, asta se traduce printr-o creștere consistentă de 33% față de aceeași perioadă din 2024. Într-un context în care mulți se așteptau la o scădere a interesului, realitatea a fost complet diferită. Europenii au continuat să cumpere vehicule electrice, iar în multe piețe ritmul a fost chiar mai rapid decât anul trecut.

Explicația nu ține de un singur factor, ci de un lanț de elemente care au lucrat împreună. Apariția unor modele mai accesibile ca preț a contribuit semnificativ la creșterea interesului. În plus, programele naționale au încurajat scoaterea din circulație a .

De asemenea, o comunicare mai clară a beneficiilor a jucat un rol important. Consumatorii au înțeles mai bine avantajele legate de costurile de utilizare mai mici și accesul mai ușor în orașe. În același timp, stabilitatea fiscală le-a oferit mai multă încredere în alegerea vehiculelor electrice.

Și Italia a avut o lună excepțională, cu aproape 25.000 de vehicule electrice vândute în noiembrie. Acest record a fost impulsionat de noile stimulente care încurajează înlocuirea mașinilor vechi pe combustie. Totodată, Marea Britanie a extins subvenția de 3.750 de lire pentru un număr mai mare de modele eligibile.

Încetinește America de Nord tranziția spre electrice

În contrast cu energia Europei, America de Nord a avut o evoluție mult mai modestă. În perioada ianuarie–noiembrie 2025, regiunea a ajuns la aproximativ 1,7 milioane de vehicule electrice vândute. Acest nivel marchează chiar și o scădere ușoară, de aproximativ 1%, față de 2024.