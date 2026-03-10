Premiera mondială: Dacia Striker – noul crossover 4x4 mai mare decât Bigster. Specificații tehnice și motorizări (GALERIE FOTO/VIDEO)

Dacia a lansat oficial modelul Striker, un crossover compact cu design distinctiv și propulsii electrificate. Noul model a fost prezentat în cadrul evenimentului „futuREady” al grupului Renault, la Paris. Această nouă mașină marchează un moment important pentru brandul românesc, fiind cel mai mare model din istoria Dacia.
Dacia Striker combină trăsăturile unui break cu elemente de crossover, adresându‑se celor care își doresc un automobil practic, spațios și cu stil modern, fără a renunța la versatilitatea unei caroserii în două volume.
La 4,62 metri lungime, Striker depășește modelul Bigster ca dimensiuni, poziționându‑se clar în segmentul C‑segment family crossover/estate.
Dacia a confirmat că Striker va fi disponibilă cu multiple tipuri de propulsie:
motoare hibride convenționale, inclusiv versiuni full‑hybrid;
opțiuni Hybrid 4×4 cu tracțiune integrală;
variante alimentate cu GPL
Unul dintre cele mai discutate aspecte ale lansării este prețul de pornire estimat: producătorul îl poziționează sub 25.000 de euro, ceea ce îl face extrem de competitiv în segmentul C pentru un model cu dotări moderne și propulsii electrificate.
Dacia a anunțat că prezentarea completă a modelului – cu specificații detaliate despre motorizări, dotări și versiuni – va avea loc în luna iunie 2026. Livrările sunt așteptate spre sfârșitul anului 2026, iar lansările pe piețele externe, inclusiv în Marea Britanie, sunt planificate treptat în toamna acestui an.
De menționat este și faptul că Striker nu va fi produs în România, ci va fi fabricat într‑o uzină din Turcia.
|Caracteristică
|Detalii
|Segment
|C‑segment crossover / break cu look SUV
|Lungime totală
|~4,62 m – cel mai mare model Dacia construit până acum
|Ampatament
|~2,70 m (similar cu Bigster)
|Platformă
|CMF‑B (platformă comună cu Bigster / Duster)
|Motorizări – principală hibridă
|1.8 L full‑hybrid ~155 CP și ~300 Nm (estimare din rapoarte)
|Motorizări – microhibrid & GPL
|1.2 TCe cu microhibridizare 48V ~140 CP compatibil GPL
|Propulsie
|FWD standard / opțional Hybrid 4×4
|Transmisie
|Probabil cutie automată EDC sau manuală (detalii definitive vor fi anunțate oficial)
|Tracțiune
|Față / integrală (4×4 hibridă)
|Capacitate portbagaj
|Generos (orientat spre utilitate practică – detalii exacte urmează)
|Garda la sol
|Ușor mai ridicată decât la un break clasic, dar mai mică decât la Duster (estimare)
|Preț orientativ
|sub 25.000 € (aprox. 23.900 € – pentrune estimare competitivă)
|Data lansării
|Prezentare completă iunie 2026; livrări spre sfârșitul anului 2026
|Locul de producție
|Uzina Renault din Turcia (Bursa)
|Principali rivali
|Skoda Octavia Combi / modele compacte SUV (ex. Hyundai Tucson, Nissan Qashqai)