Premiera mondială: Dacia Striker – noul crossover 4x4 mai mare decât Bigster. Specificații tehnice și motorizări (GALERIE FOTO/VIDEO)

Dacia a lansat oficial modelul Striker, un crossover compact cu design distinctiv și propulsii electrificate. Noul model a fost prezentat în cadrul evenimentului „futuREady” al grupului Renault, la Paris. Această nouă mașină marchează un moment important pentru brandul românesc, fiind cel mai mare model din istoria Dacia.

Ce aduce Dacia Striker

Dacia Striker combină trăsăturile unui break cu elemente de crossover, adresându‑se celor care își doresc un automobil practic, spațios și cu stil modern, fără a renunța la versatilitatea unei caroserii în două volume.

La 4,62 metri lungime, depășește modelul Bigster ca dimensiuni, poziționându‑se clar în segmentul C‑segment family crossover/estate.

Dacia a confirmat că Striker va fi disponibilă cu multiple tipuri de propulsie:

motoare hibride convenționale, inclusiv versiuni full‑hybrid;

opțiuni Hybrid 4×4 cu tracțiune integrală;

variante alimentate cu GPL

Cât costă noul model Dacia Striker

Unul dintre cele mai discutate aspecte ale lansării este prețul de pornire estimat: producătorul îl poziționează sub 25.000 de euro, ceea ce îl face extrem de competitiv în segmentul C pentru un model cu dotări moderne și propulsii electrificate.

Calendar de lansare și producție

Dacia a anunțat că prezentarea completă a modelului – cu specificații detaliate despre motorizări, dotări și versiuni – va avea loc în luna iunie 2026. Livrările sunt așteptate spre sfârșitul anului 2026, iar lansările pe piețele externe, inclusiv în Marea Britanie, sunt planificate treptat în toamna acestui an.

De menționat este și faptul că Striker nu va fi produs în România, ci va fi fabricat într‑o uzină din .

Tabel cu specificații – Dacia Striker