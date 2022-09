Purosangue – Ferrari a prezentat noul său SUV cu patru uși! Cât costă mașina care poate atinge 310 km/h

După ani de așteptare din partea fraternității internaționale de automobile, Ferrari a dezvăluit noul Purosangue – prima mașină cu patru uși și cu patru locuri din istoria de 75 de ani a companiei, în împrejurimile magnifice ale atmosferei Teatro del Silenzio din Lajatico (Pisa). Numele îi înseamnă din italiană „pur sânge” şi italienii refuză să-l numească drept un SUV sau crossover.

Ferrari a prezentat primul său SUV, Purosangue, model care va costa de la 390.000 de euro, fiind cel mai scump SUV din piață, alături de Rolls Royce Cullinan.

Ce calități are noul Purosangue

Purosangue are motor V12, 6,5 litri, ajunge în 3,3 secunde de la 0, la 100 km/h și viteza maximă este 310 km/h. Patru ani a lucrat în total compania la proiect. Ferrari are o capacitate maximă de 15.000 de mașini/an, iar cel mult 3.000 vor fi Purosangue. Mașina are patru uși și patru locuri.

Pentru a păstra exclusivitatea a anunțat că Purosangue va reprezenta maxim 20% din producția anuală a mărcii.

Livrările în Europa vor începe în al doilea trimestru din 2023. Potrivit companiei, tehnologia care le-a permis construcția unei super-mașini sport, care să cântărească sub două tone, a fost accesibilă abia în 2018.

Primele propuneri au fost în 2017

În 2016 regretatul Sergio Marchionne, fost CEO , a fost întrebat dacă ar vrea să lanseze un SUV. Raspunsul său a fost: „Ar trebui să mă împușcați mai întâi”

În 2017 departamentul de design a venit cu primele propuneri, iar în 2018 au fost construite primele prototipuri în mărime naturală.

Ferrari a avut un an 2021 record, cu livrări de 11.155 mașini, cu peste 2.000 mai multe față de 2020. Anul 2019 a fost primul în care s-a depășit pragul de 10.000 de mașini livrate, în timp ce între 2011 și 2015 nu a fost depășită valoarea de 8.000 în niciun an, notează HotNews.

Anul trecut, în Europa au fost livrate aproape 5.500 de vehicule Ferrari, un record absolut.