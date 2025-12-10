B1 Inregistrari!
Acasa » Auto » Impozitul pe mașini se schimbă începând din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie și ce trebuie să știe toți șoferii

Impozitul pe mașini se schimbă începând din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie și ce trebuie să știe toți șoferii

Ana Maria
10 dec. 2025, 17:28
Impozitul pe mașini se schimbă începând din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie și ce trebuie să știe toți șoferii
Sursa Foto: Facebook/ Info Trafic Bucuresti si Ilfov
Cuprins
  1. Impozitul pe mașini se schimbă din 2026. Cum va arăta noua structură a impozitului
  2. Cum vor fi taxate autoturismele electrice și hibride
  3. Impozitul pe mașini se schimbă din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie
  4. Sistemul de impozitare auto, similar cu modelul bulgar

Impozitul pe mașini se schimbă din 2026. Curtea Constituțională a respins, miercuri, contestația depusă de AUR, confirmând astfel al doilea pachet de măsuri fiscale propus de Guvernul Bolojan. Această decizie aduce schimbări semnificative în calcularea impozitului auto, care va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2026.

CCR a avut de analizat o contestație importantă privind noul pachet de măsuri fiscale. Astfel, judecătorii au decis că noile reglementări sunt conforme cu Constituția, permițând astfel aplicarea lor de la începutul anului viitor.

Decizia vine în contextul unor dezbateri intense privind sustenabilitatea financiară și impactul asupra mediului, Guvernul susținând că măsurile sunt necesare pentru a stimula trecerea la vehicule mai puțin poluante.

Impozitul pe mașini se schimbă din 2026. Cum va arăta noua structură a impozitului

Începând cu 1 ianuarie 2026, impozitul auto va fi calculat pe baza capacității cilindrice și a normei de poluare, folosind coeficienți cuprinsi între 0,95 și 1,3. Aceste modificări vizează stimularea achiziției de vehicule cu emisii reduse și descurajarea celor mai poluante.

Taxele vor fi diferențiate pe clase Euro, iar pentru vehiculele electrice va fi aplicat un tarif fix. De asemenea, va exista o taxă suplimentară de 0,9% pentru valoarea care depășește 375.000 de lei. Aceste măsuri sunt menite să alinieze impozitarea auto din România cu standardele europene.

Cum vor fi taxate autoturismele electrice și hibride

Vehiculele electrice vor beneficia de un tarif fix, ceea ce le face mai atractive, în contextul în care avantajele fiscale devin un factor decisiv în achiziția acestora. În plus, vehiculele hibride cu emisii de CO2 mai mici sau egale cu 50 g/km vor putea beneficia de reduceri locale de până la 30%.

Aceste măsuri sunt parte a unei strategii mai ample de reducere a emisiilor de carbon și de promovare a tehnologiilor verzi, având în vedere angajamentele internaționale ale României privind schimbările climatice.

Impozitul pe mașini se schimbă din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie

Pentru un autoturism cu motor de 1,6 – 2,0 litri și normă Euro 0 – Euro 3, taxele vor varia între 238 și 297 de lei, în timp ce pentru norma Euro 5 acestea vor fi între 213 și 267 de lei. Vehiculele electrice vor plăti o sumă fixă de 40 de lei pe an, potrivit România TV.

Schema de calcul se va aplica primelor opt categorii de vehicule cu tracțiune mecanică, de la motociclete și tricicluri, la autoturisme și autobuze, până la alte mijloace de transport cu masa totală de până la 12 tone.

Sistemul de impozitare auto, similar cu modelul bulgar

Sistemul de impozitare auto adoptat de România este inspirat din modelul bulgar, care a fost implementat cu succes și a dus la o creștere a numărului de vehicule electrice și hibride pe șoselele țării vecine. Acest model a fost ales datorită eficienței sale în reducerea emisiilor și creșterea veniturilor bugetare.

Prin alinierea la acest model, autoritățile române speră să obțină rezultate similare, contribuind astfel la o economie mai verde și la îmbunătățirea calității aerului.

Tags:
