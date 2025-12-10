B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Defecțiune misterioasă în Rusia. Sute de mașini Porsche, blocate fără avertisment. Ce se întâmplă, de fapt

Defecțiune misterioasă în Rusia. Sute de mașini Porsche, blocate fără avertisment. Ce se întâmplă, de fapt

Ana Maria
10 dec. 2025, 21:01
Defecțiune misterioasă în Rusia. Sute de mașini Porsche, blocate fără avertisment. Ce se întâmplă, de fapt
Sursa foto: Facebook/ Car4Ukraine
Cuprins
  1. Ce s-a întâmplat cu mașinile Porsche din Rusia
  2. Este vorba despre un sabotaj?
  3. De ce nu primesc șoferii suport oficial
  4. Ce soluții există pentru deblocarea mașinilor Porsche
  5. Problema există și în alte țări?

Un incident neobișnuit a blocat complet sute de șoferi din Rusia, după ce numeroase modele Porsche au devenit inutilizabile dintr-un motiv greu de anticipat. Mai multe Porsche blocate în Rusia au început să raporteze simultan defecțiuni severe, de la imposibilitatea de a porni motorul, până la oprirea imediată a acestuia sau chiar imposibilitatea accesului în habitaclu.

Ce s-a întâmplat cu mașinile Porsche din Rusia

Problema vizează modelele fabricate după 2013, echipate cu sistemul anti-furt Porsche Vehicle Tracking System (VTS). Acest mecanism de securitate este proiectat să imobilizeze automat motorul atunci când conexiunea cu satelitul este pierdută. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul producătorului, „sistemul Porsche Vehicle Tracking este proiectat să funcționeze discret, fără a necesita activare sau dezactivare zilnică”.

Este vorba despre un sabotaj?

Suspiciunile nu au întârziat să apară. Reprezentantul celui mai mare grup de dealeri auto din Rusia, Rolf, a sugerat posibilitatea unei acțiuni deliberate, deși nu au fost prezentate dovezi în acest sens.

„Este posibil ca acest lucru să fi fost făcut deliberat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Rolf pentru RBC, potrivit The Independent.

De ce nu primesc șoferii suport oficial

Situația este agravată de contextul geopolitic. După invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, Porsche și-a suspendat operațiunile comerciale în Rusia. Astfel, proprietarii nu mai beneficiază de suport oficial din partea producătorului, fiind nevoiți să se bazeze pe soluții improvizate oferite de service-uri independente.

Ce soluții există pentru deblocarea mașinilor Porsche

Dealerii locali au început să intervină manual pentru a reda funcționalitatea vehiculelor.

„În prezent, nu există nicio conexiune pentru toate modelele și tipurile de motoare cu ardere internă. Orice vehicul poate fi blocat. În prezent, blocarea poate fi ocolită prin resetarea unității de alarmă din fabrică și dezasamblarea acesteia. Continuăm să investigăm problema și opțiunile mecanicilor pentru deblocarea vehiculelor”, a explicat Yulia Trushkova, directoarea departamentului de service al grupului Rolf.

Problema există și în alte țări?

Până în acest moment, nu există indicii că această problemă ar fi apărut și în alte țări. Defecțiunile au fost raportate exclusiv în Rusia.

Tags:
Citește și...
Când trebuie să schimbi uleiul la mașină și ce trebuie să știe, de fapt, toți șoferii
Auto
Când trebuie să schimbi uleiul la mașină și ce trebuie să știe, de fapt, toți șoferii
Impozitul pe mașini se schimbă începând din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie și ce trebuie să știe toți șoferii
Auto
Impozitul pe mașini se schimbă începând din 2026. Cât va costa de la 1 ianuarie și ce trebuie să știe toți șoferii
Alianță istorică pe piața auto europeană. Doi giganți își unesc forțele în fața producătorilor chinezi
Auto
Alianță istorică pe piața auto europeană. Doi giganți își unesc forțele în fața producătorilor chinezi
Restricții de circulație de sărbători. De când încep și ce trebuie să știe șoferii europeni
Auto
Restricții de circulație de sărbători. De când încep și ce trebuie să știe șoferii europeni
Cel mai ieftin model Tesla este acum disponibil în România: Cât costă și ce dotări are
Auto
Cel mai ieftin model Tesla este acum disponibil în România: Cât costă și ce dotări are
Miniștrii europeni au respins controalele tehnice anuale pentru mașinile mai vechi de zece ani. Cum vor fi afectate regulile de siguranță și poluare în Uniunea Europeană
Auto
Miniștrii europeni au respins controalele tehnice anuale pentru mașinile mai vechi de zece ani. Cum vor fi afectate regulile de siguranță și poluare în Uniunea Europeană
Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor decorațiunilor auto în perioada sărbătorilor. Ce sancțiuni riscă șoferii care nu respectă Codul Rutier
Auto
Autoritățile atrag atenția asupra riscurilor decorațiunilor auto în perioada sărbătorilor. Ce sancțiuni riscă șoferii care nu respectă Codul Rutier
Au apărut noi indicatoare pe șosele. Cum arată, ce semnificație au și ce trebuie să știe toți șoferii (FOTO)
Auto
Au apărut noi indicatoare pe șosele. Cum arată, ce semnificație au și ce trebuie să știe toți șoferii (FOTO)
Autobuz autonom, testat pe Aeroportul din Cluj. „Un element unicat în ceea ce privește România” (VIDEO)
Auto
Autobuz autonom, testat pe Aeroportul din Cluj. „Un element unicat în ceea ce privește România” (VIDEO)
Înmatriculările auto devin 100% digitale în România. Ce schimbări aduce noua lege adoptată de Camera Deputaților
Auto
Înmatriculările auto devin 100% digitale în România. Ce schimbări aduce noua lege adoptată de Camera Deputaților
Ultima oră
21:56 - Curtea de Apel reacționează la interviul Recorder. Ce acuzații îi aduc judecătorului Laurențiu Beșu, care a apărut în documentar
21:48 - Răspunsul lui Bolojan, întrebat dacă mai rămân facilitățile la taxe locale pentru persoanele cu handicap: „Consider că fiecare cetățean trebuie să contribuie” (VIDEO)
21:37 - Ilie Bolojan: „Nu mai creștem taxele, dar e nevoie de disciplină bugetară”. Ce înseamnă acest lucru, în viziunea premierului (VIDEO)
21:22 - Reacția lui Bolojan la protestul organizat în fața CSM, după documentarul Recorder: „Nu am văzut acest film. Văd emoția care a fost creată”. Ce măsuri a anunțat premierul (VIDEO)
21:13 - Bolojan vrea înghețarea salariului minim. Care sunt argumentele premierului și când va fi luată o decizie (VIDEO)
21:01 - Ziua ideală pentru rezervarea biletului de avion. Când este cu adevărat cel mai avantajos să cumperi bilete
20:47 - Protest la CSM, după documentarul Recorder: „Justiție, nu mafie!”. Manifestanții cer demisii (VIDEO)
20:30 - Furie pe străzile Bulgariei. Mii de oameni protestează, iar autoritățile se pregătesc pentru violențe. Este anticipat drept cel mai mare protest după 1990
20:15 - Doi bărbați au făcut o parcare în albia râului Argeșel. Cum au fost descoperite lucrările neautorizate și ce măsuri au fost luate (FOTO)
20:06 - Ovidiu Vanghele: „Reacția lui Nicușor Dan la documentarul Recorder m-a scos din sărite. Mi se pare că vine dintr-o beznă a minții”. Ce-i reproșează jurnalistul președintelui (VIDEO)