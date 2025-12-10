Un incident neobișnuit a blocat complet sute de șoferi din Rusia, după ce numeroase modele Porsche au devenit inutilizabile dintr-un motiv greu de anticipat. Mai multe Porsche blocate în Rusia au început să raporteze simultan defecțiuni severe, de la imposibilitatea de a porni motorul, până la oprirea imediată a acestuia sau chiar imposibilitatea accesului în habitaclu.

Ce s-a întâmplat cu mașinile Porsche din Rusia

Problema vizează modelele fabricate după 2013, echipate cu sistemul anti-furt Porsche Vehicle Tracking System (VTS). Acest mecanism de securitate este proiectat să imobilizeze automat motorul atunci când conexiunea cu satelitul este pierdută. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul producătorului, „sistemul Porsche Vehicle Tracking este proiectat să funcționeze discret, fără a necesita activare sau dezactivare zilnică”.

Este vorba despre un sabotaj?

Suspiciunile nu au întârziat să apară. Reprezentantul celui mai mare grup de dealeri auto din , Rolf, a sugerat posibilitatea unei acțiuni deliberate, deși nu au fost prezentate dovezi în acest sens.

„Este posibil ca acest lucru să fi fost făcut deliberat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Rolf pentru RBC, potrivit .

De ce nu primesc șoferii suport oficial

Situația este agravată de contextul geopolitic. După invazia Rusiei în Ucraina, în 2022, Porsche și-a suspendat operațiunile comerciale în Rusia. Astfel, proprietarii nu mai beneficiază de suport oficial din partea producătorului, fiind nevoiți să se bazeze pe soluții improvizate oferite de service-uri independente.

Ce soluții există pentru deblocarea mașinilor Porsche

Dealerii locali au început să intervină manual pentru a reda funcționalitatea vehiculelor.

„În prezent, nu există nicio conexiune pentru toate modelele și tipurile de motoare cu ardere internă. Orice vehicul poate fi blocat. În prezent, blocarea poate fi ocolită prin resetarea unității de alarmă din fabrică și dezasamblarea acesteia. Continuăm să investigăm problema și opțiunile mecanicilor pentru deblocarea vehiculelor”, a explicat Yulia Trushkova, directoarea departamentului de service al grupului Rolf.

Problema există și în alte țări?

Până în acest moment, nu există indicii că această problemă ar fi apărut și în alte țări. Defecțiunile au fost raportate exclusiv în Rusia.