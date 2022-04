Reacția unui polițist după ce a oprit o mașină fără șofer (VIDEO)

Un clip video care surprinde un autoturism fără șofer, oprit de un polițist a devenit viral pe rețelele de socializare.

Imaginile au fost surprinse în San Francisco, unde o mașină autonomă Chevrolet Cruise a fost oprită de poliție.

Mașina nu avea niciun om înăuntru, fiind 100% autonomă și, după ce inițial a oprit, a pornit și a mai mers câțiva metri.

Poliția a oprit o astfel de mașină pentru că avea o problemă cu farurile.

Modelul Chevrolet modificat de compania Cruise a primit autorizația de a duce angajații acasă și la muncă în San Francisco și mașina poate să se deplaseze singură.

Mașina a pornit de lângă polițiști și s-a parcat câțiva metri mai încolo. Cei care priveau scena erau amuzați, crezând că mașina autonomă vrea să fugă de poliție.

Cei de la compania Cruise au explicat faptul că mașina NU voia să fugă de poliție, ci că pur și simplu a căutat un loc mai sigur pentru a staționa. Ei au confirmat și că poliția a oprit mașina fiindcă farurile erau stinse, deși era noapte. Ei promit că se vor asigura că astfel de defecțiuni nu vor mai apărea.

Welcome to the future. Cop pulls over driverless car (because no lights?) Then Cruise goes on the lamb. (via )

— Seth Weintraub (@llsethj)