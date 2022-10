Recordul unui șofer român cu Dacia Spring. A ajuns într-o mare capitală europeană

Un bărbat din Fălticeni a ajuns cu Dacia Spring tocmai în Berlin, doborând astfel preconcepțiilor privind dificultatea drumurilor lungi făcute cu mașina electrică.

A ajuns cu Dacia Spring tocmai în Berlin

Șoferul nu s-a lăsat descurajat de opiniile cunoscuților care i-au spus că este ”o nebunie curată” și că nu va ajunge până la Berlin deoarece autonomia nu este punctul forte al mașinii.

„Nu găseam bilete de avion. M-am hotărât să iau Spring-ul tatălui din curte și să ne ducă până la Berlin. Nici măcar n-am plecat cu bateria încărcată 100%. La ora 6,50 am plecat din Fălticeni pe traseul Piatra Neamţ – Sovata – Cluj – Oradea – Debrecen (Ungaria), unde am înnoptat. Camera pe bord, multă voie bună, un card bancar cu vreo 1.500 lei, multe aplicații instalate.

În urmă rămâneau fetele mele pe care urma să le văd peste 10 zile. Am pornit fără nici o grijă, am planificat opririle pe PlugShare. Aşteptările privind autonomia au fost depăşite, așa că am depăşit anumite staţii/intrarea în anumite oraşe aglomerate. Am făcut încărcări la staţii unde făceam pauze şi pentru o cafea, pentru a mânca ceva, pentru relaxare”, a declarat bărbatul din Fălticeni.

Acesta a explicat că Dacia Spring consumă 20-25 kW în rampă în zona verde și 33 kW în zona roșie, în timp ce pe pantă regenerează 7 kW.

“În prima zi, am traversat Cheile Bicazului, drumul până la Sovata, de la Turda, 120 km parcurși pe o ploaie deasă, torențială în unele locuri, la radio tot amenințând cu coduri portocalii, cu alţi 159 km parcurși jumătate prin ploaie, jumătate pe uscat, jumătate cu lumini de zi, jumătate cu farurile aprinse, căldurică la 2 linii roșii, dealuri, văi, curbe, linii drepte, totul a decurs normal. 636 de km, 5 încărcări.

Singurii timpi morți au fost cele 20-25 de minute la fiecare încărcare în care oricum am fi oprit pentru a servi un sandvici, o cafea sau pentru toaletă”, a declarat Mihai Tudosă pentru Monitorul de Suceava.