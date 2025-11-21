Creșterea numărului de permise auto retrase din motive medicale în primele luni ale anului 2025 indică o problemă tot mai importantă pentru siguranța rutieră. Poliția a raportat o dublare semnificativă a cazurilor în comparație cu anul precedent, pe fondul depistării unor afecțiuni care nu permit participarea în trafic în condiții de siguranță.

De ce a crescut numărul șoferilor rămași fără permis din motive medicale

Potrivit , în primele nouă luni ale lui 2025 au fost retrase 4.821 de permise auto din motive medicale, ceea ce reprezintă o diferență semnificativă față de aceeași perioadă din 2024, când au fost doar 1.322 de retrageri. Instituția confirmă că aceste măsuri au vizat persoane care prezentau afecțiuni fizice sau psihice incompatibile cu o conducere în siguranță. Diagnosticele depistate variau de la probleme neuromotorii până la boli cardiace sau tulburări cognitive, toate influențând capacitatea de reacție și control asupra vehiculului.

„În primele 9 luni din anul 2025, au fost retrase 4.821 de permise de conducere ca urmare a unor cauze medicale, comparativ cu 1.322 de permise de conducere retrase în perioada similară din anul 2024”, au declarat reprezentanții Poliției, potrivit Capital.ro.

Ce tip de afecțiuni îi poate lăsa pe șoferi fără drept de a conduce

Cele mai multe cazuri implicau persoane diagnosticate cu boli neuromotorii precum Parkinson sau scleroză multiplă, dar și pacienți cu forme de demență, deficiențe severe de vedere ori auz și probleme cardiace ce afectează reacțiile și coordonarea. De asemenea, afecțiuni precum epilepsia, vertijul, diabetul sau bolile de inimă pot duce la suspendarea permisului, iar în cazul problemelor de vedere, purtarea ochelarilor sau a lentilelor devine obligatorie în timpul condusului.

În anumite situații, poate fi reînnoit după tratament, însă numai dacă un medic specialist emite un aviz care confirmă că starea de sănătate permite condusul. Tulburările psihice sau dependențele de alcool, droguri și medicamente sunt considerate criterii de incompatibilitate cu șofatul, iar dacă acestea sunt descoperite ulterior obținerii permisului, documentul este suspendat automat.

Ce reguli suplimentare există pentru șoferii cu boli respiratorii, renale sau metabolice

diagnosticați cu probleme respiratorii sau insuficiență renală severă pot conduce exclusiv în baza unui aviz medical și trebuie să efectueze controale periodice pentru a demonstra că starea lor nu afectează capacitatea de a reacționa în trafic. Persoanele aflate sub tratament pentru depresie se pot confrunta cu interdicția de a conduce, deoarece medicamentele psihoactive pot influența atenția și timpul de reacție. Conducerea sub influența substanțelor psihoactive atrage nu doar suspendarea permisului, ci și pedepse penale de până la cinci ani de închisoare.

Pentru șoferii cu diabet, continuarea activității la volan este permisă doar dacă boala este controlată și tratamentul este administrat corect. În cazul celor cu apnee de somn sau afecțiuni cardiace, dreptul de a conduce depinde direct de o evaluare medicală riguroasă. Standardele privind acuitatea vizuală sunt clare: vederea binoculară trebuie să fie de minimum 0,5, iar dacă această valoare se obține doar cu ochelari sau lentile, purtarea lor devine obligatorie.

Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele cu dizabilități

Permisele nu sunt eliberate sau reînnoite atunci când afecțiunile locomotorii afectează capacitatea de a manevra vehiculul, însă persoanele cu dizabilități pot primi dreptul de a conduce dacă un medic autorizat oferă un aviz specializat. În unele cazuri, acestea trebuie să treacă printr-o probă practică suplimentară, iar documentul medical trebuie să detalieze clar adaptările necesare pentru vehicul, astfel încât acesta să poată fi utilizat în siguranță în trafic.