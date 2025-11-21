B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Auto » Mii de permise de conducere retrase din motive medicale în 2025. Care sunt regulile pentru persoanele cu afecțiuni medicale

Mii de permise de conducere retrase din motive medicale în 2025. Care sunt regulile pentru persoanele cu afecțiuni medicale

Iulia Petcu
21 nov. 2025, 20:09
Mii de permise de conducere retrase din motive medicale în 2025. Care sunt regulile pentru persoanele cu afecțiuni medicale
Sursa Foto: Facebook/ DGPMB
Cuprins
  1. De ce a crescut numărul șoferilor rămași fără permis din motive medicale
  2. Ce tip de afecțiuni îi poate lăsa pe șoferi fără drept de a conduce
  3. Ce reguli suplimentare există pentru șoferii cu boli respiratorii, renale sau metabolice
  4. Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele cu dizabilități

Creșterea numărului de permise auto retrase din motive medicale în primele luni ale anului 2025 indică o problemă tot mai importantă pentru siguranța rutieră. Poliția a raportat o dublare semnificativă a cazurilor în comparație cu anul precedent, pe fondul depistării unor afecțiuni care nu permit participarea în trafic în condiții de siguranță.

De ce a crescut numărul șoferilor rămași fără permis din motive medicale

Potrivit Poliției, în primele nouă luni ale lui 2025 au fost retrase 4.821 de permise auto din motive medicale, ceea ce reprezintă o diferență semnificativă față de aceeași perioadă din 2024, când au fost doar 1.322 de retrageri. Instituția confirmă că aceste măsuri au vizat persoane care prezentau afecțiuni fizice sau psihice incompatibile cu o conducere în siguranță. Diagnosticele depistate variau de la probleme neuromotorii până la boli cardiace sau tulburări cognitive, toate influențând capacitatea de reacție și control asupra vehiculului.

„În primele 9 luni din anul 2025, au fost retrase 4.821 de permise de conducere ca urmare a unor cauze medicale, comparativ cu 1.322 de permise de conducere retrase în perioada similară din anul 2024”, au declarat reprezentanții Poliției, potrivit Capital.ro.

Ce tip de afecțiuni îi poate lăsa pe șoferi fără drept de a conduce

Cele mai multe cazuri implicau persoane diagnosticate cu boli neuromotorii precum Parkinson sau scleroză multiplă, dar și pacienți cu forme de demență, deficiențe severe de vedere ori auz și probleme cardiace ce afectează reacțiile și coordonarea. De asemenea, afecțiuni precum epilepsia, vertijul, diabetul sau bolile de inimă pot duce la suspendarea permisului, iar în cazul problemelor de vedere, purtarea ochelarilor sau a lentilelor devine obligatorie în timpul condusului.

În anumite situații, permisul poate fi reînnoit după tratament, însă numai dacă un medic specialist emite un aviz care confirmă că starea de sănătate permite condusul. Tulburările psihice sau dependențele de alcool, droguri și medicamente sunt considerate criterii de incompatibilitate cu șofatul, iar dacă acestea sunt descoperite ulterior obținerii permisului, documentul este suspendat automat.

Ce reguli suplimentare există pentru șoferii cu boli respiratorii, renale sau metabolice

Șoferii diagnosticați cu probleme respiratorii sau insuficiență renală severă pot conduce exclusiv în baza unui aviz medical și trebuie să efectueze controale periodice pentru a demonstra că starea lor nu afectează capacitatea de a reacționa în trafic. Persoanele aflate sub tratament pentru depresie se pot confrunta cu interdicția de a conduce, deoarece medicamentele psihoactive pot influența atenția și timpul de reacție. Conducerea sub influența substanțelor psihoactive atrage nu doar suspendarea permisului, ci și pedepse penale de până la cinci ani de închisoare.

Pentru șoferii cu diabet, continuarea activității la volan este permisă doar dacă boala este controlată și tratamentul este administrat corect. În cazul celor cu apnee de somn sau afecțiuni cardiace, dreptul de a conduce depinde direct de o evaluare medicală riguroasă. Standardele privind acuitatea vizuală sunt clare: vederea binoculară trebuie să fie de minimum 0,5, iar dacă această valoare se obține doar cu ochelari sau lentile, purtarea lor devine obligatorie.

Ce condiții trebuie să îndeplinească persoanele cu dizabilități

Permisele nu sunt eliberate sau reînnoite atunci când afecțiunile locomotorii afectează capacitatea de a manevra vehiculul, însă persoanele cu dizabilități pot primi dreptul de a conduce dacă un medic autorizat oferă un aviz specializat. În unele cazuri, acestea trebuie să treacă printr-o probă practică suplimentară, iar documentul medical trebuie să detalieze clar adaptările necesare pentru vehicul, astfel încât acesta să poată fi utilizat în siguranță în trafic.

Tags:
Citește și...
Pericolele achiziției unui vehicul fără documente. Avertisment RAR
Auto
Pericolele achiziției unui vehicul fără documente. Avertisment RAR
Hoții de mașini în epoca tehnologiei. Accesoriile care îi ajută să pornească un vehicul în două minute
Auto
Hoții de mașini în epoca tehnologiei. Accesoriile care îi ajută să pornească un vehicul în două minute
Impozit auto 2026: Va avea loc o schimbare radicală. Calcul: Cât vei plăti în funcție de mașina pe care o deții
Auto
Impozit auto 2026: Va avea loc o schimbare radicală. Calcul: Cât vei plăti în funcție de mașina pe care o deții
Cele mai căutate modele Audi pe care le găsești pe Plus Auto Marketplace
Auto
Cele mai căutate modele Audi pe care le găsești pe Plus Auto Marketplace
Secretul a fost dezvăluit: Cât te costă, de fapt, să conduci o mașină electrică. E timpul să spui adio benzinei sau motorinei?
Auto
Secretul a fost dezvăluit: Cât te costă, de fapt, să conduci o mașină electrică. E timpul să spui adio benzinei sau motorinei?
Mașina electrică sau mașina pe combustibil: Care variantă te ajută să economisești bani cu adevărat
Auto
Mașina electrică sau mașina pe combustibil: Care variantă te ajută să economisești bani cu adevărat
Restricțiile de trafic pe DN1 între Ploiești și Câmpina. În ce perioadă vor fi afectați șoferii
Auto
Restricțiile de trafic pe DN1 între Ploiești și Câmpina. În ce perioadă vor fi afectați șoferii
CNAIR anunță lucrări de mentenanță care pot provoca întârzieri în sistemul electronic de plată. Ce riscuri apar pentru cei care nu reușesc să achite taxele rutiere la timp
Auto
CNAIR anunță lucrări de mentenanță care pot provoca întârzieri în sistemul electronic de plată. Ce riscuri apar pentru cei care nu reușesc să achite taxele rutiere la timp
Nou val de concedieri voluntare la Dacia. Ce negociază sindicatele
Auto
Nou val de concedieri voluntare la Dacia. Ce negociază sindicatele
Impozitul auto va ține cont de capacitatea motorului și nivelul de poluare. Schimbări importante de anul viitor
Auto
Impozitul auto va ține cont de capacitatea motorului și nivelul de poluare. Schimbări importante de anul viitor
Ultima oră
21:11 - Pericolele achiziției unui vehicul fără documente. Avertisment RAR
20:54 - Bolojan confirmă schimbarea taxării auto în funcție de poluare din 2026. Ce urmărește Guvernul prin acest sistem
20:52 - Cafeaua s-a scumpit puternic, dar românii nu renunţă la ritualul de dimineaţă: „Era 5 lei. Acum a ajuns și la 17 lei”
20:29 - Jumătățile de adevăr prezentate de premier demontate de un cunoscut profesor. Care este situația reală a economiei
19:59 - Pentru prima dată în România, o taxă locală a primăriei este desființată de instanță. Despre ce este vorba
Catalin Drula
19:40 - Cel mai leneș om din lume, încoronat în China. Cum a reușit să ajungă la acest titlu
19:11 - ANSVSA avertizează asupra riscurilor neobservate din Postul Crăciunului. Ce pericole pot ascunde produsele de post
18:57 - România se numără printre ţările cel mai puternic afectate de violența împotriva femeilor. Specialiștii trag un semnal de alarmă
18:55 - Bolojan sugerează parlamentarilor să-și taie sumele forfetare cu 10%. Deputații și senatorii cheltuie anual 100 milioane de lei fără acte justificative
18:15 - Un urs a atacat mai mulți elevi aflați în drumeție. 11 răniți, panică și intervenție de urgență