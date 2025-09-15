Vești importante pentru șoferii din România care urmează să-și înmatriculeze mașinile. Ministerul Afacerilor Interne a făcut un pas important către digitalizarea serviciilor publice. Începând cu 17 septembrie 2025, șoferii români vor trebui să respecte noi reguli pentru plăcuțele de înmatriculare din România, ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului MAI 132/2025. Scopul principal al acestui ordin este simplificarea procedurilor, reducerea birocrației și creșterea accesibilității serviciilor pentru cetățeni.
Ordinul introduce schimbări esențiale în procesul de obținere și gestionare a numerelor auto. Noile reguli se aplică tuturor tipurilor de plăcuțe:
Astfel, indiferent dacă este vorba despre înmatricularea unei mașini noi, schimbarea numerelor sau obținerea unor plăcuțe de probă, șoferii vor beneficia de proceduri mai rapide și mai transparente.
Începând cu 17 septembrie 2025, platforma digitală devine principalul canal pentru comandarea plăcuțelor de înmatriculare. Șoferii vor putea accesa online toate serviciile legate de obținerea și gestionarea numerelor auto.
Astfel, dispar drumurile inutile la ghișee, iar timpul pierdut pe la cozi se reduce semnificativ.
Da. Una dintre cele mai așteptate noutăți este posibilitatea de a primi plăcuțele auto direct acasă sau la orice adresă din România, contra cost.
Această opțiune simplifică mult procesul, mai ales pentru cei care nu locuiesc aproape de instituțiile prefectului sau au program încărcat.
O altă schimbare importantă este eliminarea plății la casierie. Începând cu aplicarea ordinului, toate taxele se vor plăti exclusiv online prin intermediul Sistemului Național de Plată Online (SNEP).
Astfel, șoferii vor putea achita simplu și rapid contravaloarea plăcuțelor, a păstrării sau rezervării unui număr preferențial, fără a mai depinde de programul instituțiilor publice, informează Click!.
Procesul de digitalizare nu se limitează doar la plăcuțe. Ordinul MAI 132/2025 prevede și gestionarea electronică a mai multor documente interne:
Prin digitalizarea acestor fluxuri, autoritățile speră să reducă atât timpul de procesare, cât și erorile administrative.
Noile măsuri vin în continuarea unui proces mai amplu de modernizare a serviciilor publice. În ultimii ani, Ministerul Afacerilor Interne a introdus deja:
Astfel, șoferii și cetățenii în general pot beneficia de servicii mai rapide și mai flexibile, adaptate la era digitală.
Prin aplicarea acestor noi reguli pentru plăcuțele de înmatriculare din România, șoferii vor avea parte de:
Pe termen lung, aceste schimbări pot contribui la creșterea satisfacției cetățenilor față de serviciile publice și la o mai bună gestionare a resurselor administrative.
Cu alte cuvinte, din 17 septembrie 2025, șoferii din România vor intra într-o nouă eră a digitalizării, unde tot ce ține de plăcuțele de înmatriculare va fi mai accesibil, mai rapid și mai eficient.
Schimbările legate de plăcuțele de înmatriculare din România fac parte dintr-o tendință europeană mai largă de digitalizare a serviciilor publice. Multe state membre ale Uniunii Europene au implementat deja proceduri online pentru înmatricularea vehiculelor, reducând semnificativ timpul de așteptare și interacțiunea directă cu ghișeele.
România a fost criticată în trecut pentru birocrația excesivă și întârzierile în procesarea cererilor, iar introducerea Ordinului MAI 132/2025 marchează un pas important spre alinierea la standardele europene. Autoritățile estimează că peste 1 milion de șoferi vor beneficia anual de noile proceduri digitalizate.