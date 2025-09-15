B1 Inregistrari!
Ana Maria
15 sept. 2025, 20:12
Sursa Foto: Facebook/Registrul Auto Român Oficial
Cuprins
  1. Ce prevede Ordinul MAI 132/2025
  2. Cum vor putea comanda șoferii noile plăcuțe de înmatriculare
  3. Se pot livra plăcuțele de înmatriculare la domiciliu?
  4. Cum vor plăti șoferii taxele pentru plăcuțele auto
  5. Ce documente vor fi digitalizate prin noile reguli
  6. Cum se aliniază această schimbare cu alte servicii publice digitalizate
  7. Care sunt beneficiile pentru șoferi
  8. Câți șoferi vor beneficia de noile proceduri digitalizate

Vești importante pentru șoferii din România care urmează să-și înmatriculeze mașinile. Ministerul Afacerilor Interne a făcut un pas important către digitalizarea serviciilor publice. Începând cu 17 septembrie 2025, șoferii români vor trebui să respecte noi reguli pentru plăcuțele de înmatriculare din România, ca urmare a intrării în vigoare a Ordinului MAI 132/2025. Scopul principal al acestui ordin este simplificarea procedurilor, reducerea birocrației și creșterea accesibilității serviciilor pentru cetățeni.

Ce prevede Ordinul MAI 132/2025

Ordinul introduce schimbări esențiale în procesul de obținere și gestionare a numerelor auto. Noile reguli se aplică tuturor tipurilor de plăcuțe:

  • permanente,
  • provizorii,
  • temporare,
  • de probă.

Astfel, indiferent dacă este vorba despre înmatricularea unei mașini noi, schimbarea numerelor sau obținerea unor plăcuțe de probă, șoferii vor beneficia de proceduri mai rapide și mai transparente.

Cum vor putea comanda șoferii noile plăcuțe de înmatriculare

Începând cu 17 septembrie 2025, platforma digitală devine principalul canal pentru comandarea plăcuțelor de înmatriculare. Șoferii vor putea accesa online toate serviciile legate de obținerea și gestionarea numerelor auto.

Astfel, dispar drumurile inutile la ghișee, iar timpul pierdut pe la cozi se reduce semnificativ.

Se pot livra plăcuțele de înmatriculare la domiciliu?

Da. Una dintre cele mai așteptate noutăți este posibilitatea de a primi plăcuțele auto direct acasă sau la orice adresă din România, contra cost.
Această opțiune simplifică mult procesul, mai ales pentru cei care nu locuiesc aproape de instituțiile prefectului sau au program încărcat.

Cum vor plăti șoferii taxele pentru plăcuțele auto

O altă schimbare importantă este eliminarea plății la casierie. Începând cu aplicarea ordinului, toate taxele se vor plăti exclusiv online prin intermediul Sistemului Național de Plată Online (SNEP).

Astfel, șoferii vor putea achita simplu și rapid contravaloarea plăcuțelor, a păstrării sau rezervării unui număr preferențial, fără a mai depinde de programul instituțiilor publice, informează Click!.

Ce documente vor fi digitalizate prin noile reguli

Procesul de digitalizare nu se limitează doar la plăcuțe. Ordinul MAI 132/2025 prevede și gestionarea electronică a mai multor documente interne:

  • comenzi de lucru,
  • avize de însoțire,
  • procese-verbale,
  • situații centralizatoare.

Prin digitalizarea acestor fluxuri, autoritățile speră să reducă atât timpul de procesare, cât și erorile administrative.

Cum se aliniază această schimbare cu alte servicii publice digitalizate

Noile măsuri vin în continuarea unui proces mai amplu de modernizare a serviciilor publice. În ultimii ani, Ministerul Afacerilor Interne a introdus deja:

  • livrarea pașapoartelor simple electronice la domiciliu,
  • posibilitatea de a primi permisul de conducere internațional acasă.

Astfel, șoferii și cetățenii în general pot beneficia de servicii mai rapide și mai flexibile, adaptate la era digitală.

Care sunt beneficiile pentru șoferi

Prin aplicarea acestor noi reguli pentru plăcuțele de înmatriculare din România, șoferii vor avea parte de:

  • mai puțină birocrație,
  • plăți simplificate online,
  • livrare directă la domiciliu a numerelor auto,
  • reducerea timpului petrecut la ghișee,
  • mai multă transparență și eficiență.

Pe termen lung, aceste schimbări pot contribui la creșterea satisfacției cetățenilor față de serviciile publice și la o mai bună gestionare a resurselor administrative.

Cu alte cuvinte, din 17 septembrie 2025, șoferii din România vor intra într-o nouă eră a digitalizării, unde tot ce ține de plăcuțele de înmatriculare va fi mai accesibil, mai rapid și mai eficient.

Câți șoferi vor beneficia de noile proceduri digitalizate

Schimbările legate de plăcuțele de înmatriculare din România fac parte dintr-o tendință europeană mai largă de digitalizare a serviciilor publice. Multe state membre ale Uniunii Europene au implementat deja proceduri online pentru înmatricularea vehiculelor, reducând semnificativ timpul de așteptare și interacțiunea directă cu ghișeele.

România a fost criticată în trecut pentru birocrația excesivă și întârzierile în procesarea cererilor, iar introducerea Ordinului MAI 132/2025 marchează un pas important spre alinierea la standardele europene. Autoritățile estimează că peste 1 milion de șoferi vor beneficia anual de noile proceduri digitalizate.

