Acasa » Auto » Mașinile plug-in hybrid consumă mai mult în realitate decât arată testele. Iată ce arată un studiu

Mașinile plug-in hybrid consumă mai mult în realitate decât arată testele. Iată ce arată un studiu

Selen Osmanoglu
09 mart. 2026, 12:55
Sursa Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Studiu bazat pe aproape un milion de mașini
  2. De ce consumul real este mai mare
  3. Uniunea Europeană schimbă modul de calcul

Un studiu realizat în Germania arată că multe mașini plug-in hybrid din Europa consumă mult mai mult combustibil în viața reală decât indică testele oficiale. Cercetătorii spun că diferența apare din cauza modului în care sunt conduse și încărcate aceste vehicule.

Studiu bazat pe aproape un milion de mașini

O analiză realizată de Institutul Fraunhofer din Germania arată că unele mașini plug-in hybrid înmatriculate în Europa consumă, în medie, de aproximativ trei ori mai mult decât arată datele oficiale din testele de omologare, scrie Click.

Cercetarea s-a bazat pe informații transmise de aproape un milion de vehicule înmatriculate între anii 2021 și 2023. Datele au fost colectate direct din utilizarea reală a mașinilor, nu din teste făcute în laborator.

În documentele oficiale, aceste vehicule sunt prezentate cu un consum foarte mic, între 1 și 2 litri de combustibil la 100 de kilometri. Testele sunt realizate în condiții controlate, pe un stand special care simulează diferite tipuri de drum: oraș, zone semiurbane și autostradă. În realitate însă, consumul este mult mai mare.

De ce consumul real este mai mare

Potrivit cercetătorilor, consumul mediu real al mașinilor plug-in hybrid analizate a fost de aproximativ 5,9 litri la 100 de kilometri.

Diferența mare apare din mai multe motive. Unul dintre ele este faptul că mulți șoferi nu încarcă suficient bateria electrică. În aceste condiții, mașina folosește mai des motorul pe benzină sau motorină.

Profesorul Mihai Duguleană, de la Universitatea Transilvania, explică faptul că mulți proprietari nu folosesc suficient partea electrică a vehiculului.

„Oamenii nu încarcă suficient de des bateria și atunci, practic, o transportă fără să o folosească la maximum”, spune specialistul.

Un alt motiv este stilul de condus. Accelerările rapide, viteza mare sau frânările bruște duc la pornirea frecventă a motorului termic.

Cristian Trifan, director tehnic al unei reprezentanțe auto, spune că șoferii nu conduc mașina în aceleași condiții în care este testată.

„Accelerăm brusc, frânăm brusc și folosim mult sistemele de încălzire sau alte funcții electrice din mașină”, explică acesta.

Uniunea Europeană schimbă modul de calcul

Comisia Europeană a decis deja să modifice modul în care este calculat consumul pentru mașinile plug-in hybrid.

Până în 2024, testele presupuneau folosirea mai ales a modului electric, ceea ce ducea la valori foarte mici în documentele oficiale. În realitate, diferența dintre consumul real și cel din teste putea depăși chiar 300%.

Din 2025, testele vor lua mai puțin în calcul rularea electrică. Astfel, diferența dintre consumul oficial și cel real ar putea scădea la aproximativ 100%.

Metodologia va fi ajustată din nou anul viitor, iar obiectivul este ca diferența să ajungă la aproximativ 40%.

Chiar și mașinile clasice, pe benzină sau motorină, pot avea diferențe între consumul din teste și cel real. În aceste cazuri însă, abaterea este mult mai mică, în jur de 20%.

Studiul arată că în cazul mașinilor plug-in hybrid, consumul depinde nu doar de tehnologie, ci și de modul în care șoferii folosesc vehiculul în fiecare zi.

