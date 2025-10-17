Tu știi cine se află în top 5 mașini electrice? În 2025, piața auto electrică oferă o gamă variată de modele cu de peste 500 km, ideale pentru cei care doresc să călătorească fără griji legate de încărcare frecventă. Aceste vehicule combină performanța cu tehnologia avansată și designul modern. Iată, mai jos, un top al celor mai remarcabile modele disponibile anul acesta.

Top 5 mașini electrice. Care sunt cele mai bune și au și autonomie de peste 500 km, în 2025

Redăm, mai jos, lista cu cele 5 mașini electrice care au autonomie de peste 500 km.

1. Lucid Air Grand Touring

Autonomie: până la 839 km (WLTP)

până la 839 km (WLTP) Preț: de la 110.000 €

de la 110.000 € Încărcare: suportă încărcare rapidă de 300 kW

suportă încărcare rapidă de 300 kW Caracteristici: lux interior, tehnologie de vârf, performanță excepțională

2. Mercedes-Benz EQS 450+

Autonomie: până la 783 km (WLTP)

până la 783 km (WLTP) Preț: de la 100.000 €

de la 100.000 € Încărcare: încărcare rapidă de 200 kW

încărcare rapidă de 200 kW Caracteristici: interior premium, tehnologie avansată, confort superior

3. Volkswagen ID.7 Pro

Autonomie: până la 702 km (WLTP)

până la 702 km (WLTP) Preț: de la 60.000 €

de la 60.000 € Încărcare: încărcare rapidă de 170 kW

încărcare rapidă de 170 kW Caracteristici: design modern, spațiu generos, tehnologie intuitivă

4. Tesla Model 3 Long Range

Autonomie: până la 678 km (WLTP)

până la 678 km (WLTP) Preț: de la 55.000 €

de la 55.000 € Încărcare: încărcare rapidă de 250 kW

încărcare rapidă de 250 kW Caracteristici: performanță excelentă, rețea Supercharger extinsă, actualizări software constante

5. Hyundai Ioniq 6

Autonomie: până la 614 km (WLTP)

până la 614 km (WLTP) Preț: de la 52.000 €

de la 52.000 € Încărcare: încărcare rapidă de 230 kW

încărcare rapidă de 230 kW Caracteristici: design aerodinamic, eficiență energetică, interior confortabil

Top 5 mașini electrice. Ce opțiuni de încărcare oferă aceste modele

Majoritatea acestor vehicule sunt compatibile cu stații de încărcare rapidă DC, care permit o încărcare de la 10% la 80% în aproximativ 30-45 de minute. De asemenea, ele dispun de încărcare AC pentru utilizare acasă sau la locul de muncă. Unele modele, precum Model 3, beneficiază de acces la rețeaua proprie de stații Supercharger și oferă o experiență de încărcare mai rapidă și mai convenabilă.

Top 5 mașini electrice. Ce prețuri au

Prețurile variază în funcție de model și dotări. Așadar, încep de la aproximativ 52.000 € pentru Hyundai Ioniq 6 și ajung până la 110.000 € pentru Lucid Air Grand Touring. Este important de menționat că prețurile pot varia în funcție de echipamentele opționale și de politica de prețuri a dealerilor locali.

Alegerea unei mașini electrice cu autonomie de peste 500 km depinde de preferințele personale, buget și necesitățile zilnice. Modelele prezentate oferă o combinație excelentă între autonomie, performanță și tehnologie, fiind opțiuni viabile pentru cei care doresc să facă tranziția la un vehicul electric în 2025.