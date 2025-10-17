Tu știi cine se află în top 5 mașini electrice? În 2025, piața auto electrică oferă o gamă variată de modele cu autonomie de peste 500 km, ideale pentru cei care doresc să călătorească fără griji legate de încărcare frecventă. Aceste vehicule combină performanța cu tehnologia avansată și designul modern. Iată, mai jos, un top al celor mai remarcabile modele disponibile anul acesta.
Redăm, mai jos, lista cu cele 5 mașini electrice care au autonomie de peste 500 km.
Majoritatea acestor vehicule sunt compatibile cu stații de încărcare rapidă DC, care permit o încărcare de la 10% la 80% în aproximativ 30-45 de minute. De asemenea, ele dispun de încărcare AC pentru utilizare acasă sau la locul de muncă. Unele modele, precum Tesla Model 3, beneficiază de acces la rețeaua proprie de stații Supercharger și oferă o experiență de încărcare mai rapidă și mai convenabilă.
Prețurile variază în funcție de model și dotări. Așadar, încep de la aproximativ 52.000 € pentru Hyundai Ioniq 6 și ajung până la 110.000 € pentru Lucid Air Grand Touring. Este important de menționat că prețurile pot varia în funcție de echipamentele opționale și de politica de prețuri a dealerilor locali.
Alegerea unei mașini electrice cu autonomie de peste 500 km depinde de preferințele personale, buget și necesitățile zilnice. Modelele prezentate oferă o combinație excelentă între autonomie, performanță și tehnologie, fiind opțiuni viabile pentru cei care doresc să facă tranziția la un vehicul electric în 2025.