Tu știi ce semnifică indicatorul rutier cu „scut și săgeată"? Iată ce înseamnă cu adevărat și ce greșesc majoritatea șoferilor

Tu știi ce semnifică indicatorul rutier cu „scut și săgeată”? Iată ce înseamnă cu adevărat și ce greșesc majoritatea șoferilor

Ana Maria
12 dec. 2025, 16:29

Sursa foto: Freepik / @freepik
Cuprins
  1. De ce este greșit interpretat acest indicator cu scut și săgeată de către șoferi
  2. Când apare acest indicator cu scut și săgeată și alături de ce alte semne este folosit
  3. Ce este o insulă de siguranță și de ce este esențială
  4. Care este echivalentul semnului scut și săgeată în Codul Rutier din România
  5. Cum ar trebui să reacționeze șoferii când întâlnesc indicatorul

Pe drumurile din Ucraina și în unele țări europene apare frecvent un indicator rutier cu scut și săgeată, care pune în dificultate mulți șoferi. Deși la prima vedere poate fi confundat cu un simplu semn de direcție sau avertizare, rolul lui este mult mai important pentru siguranța în trafic.

De ce este greșit interpretat acest indicator cu scut și săgeată de către șoferi

Semnul este marcat în legislația ucraineană cu codul 7.25 și are forma unui panou dreptunghiular, cu margine neagră. În partea dreaptă apare o săgeată curbată, iar alături un simbol ce seamănă cu un mic scut. În realitate, „scutul” reprezintă o zonă de protecție, iar săgeata arată traseul pe care vehiculele trebuie să îl urmeze.

În esență, indicatorul îi avertizează pe șoferi că în față există o insulă de siguranță, iar carosabilul se îngustează. Mașinile trebuie să ocolească insula în direcția indicată, reducând viteza și sporind atenția.

Când apare acest indicator cu scut și săgeată și alături de ce alte semne este folosit

Acest panou nu este instalat niciodată singur. El apare împreună cu indicatoare care semnalizează îngustarea drumului, posibile riscuri de accident sau necesitatea reducerii vitezei. Publicația turcă sozcu.com.tr notează că indicatorul oferă șoferilor informații importante despre modificările traseului și despre zonele riscante pentru trafic.

Ce este o insulă de siguranță și de ce este esențială

Insulele de siguranță se regăsesc, în special, la trecerile pentru pietoni sau pe drumurile cu mai multe benzi. Ele oferă protecție pietonilor care nu pot traversa dintr-o singură dată, dar au și un rol de organizare a traficului. Prin amplasarea lor, fluxul auto este direcționat, benzile sunt clar separate, iar șoferii sunt obligați să reducă viteza.

Aceste zone sunt prevăzute cu marcaje reflectorizante, iluminare și panouri suplimentare, pentru a fi vizibile noaptea și în condiții meteo dificile.

Care este echivalentul semnului scut și săgeată în Codul Rutier din România

Deși forma indicatorului poate diferi, semnificația lui există și în România. Aici, îngustarea drumului este semnalizată prin trei panouri specifice:

  • A22 – Îngustarea drumului din dreapta

  • A23 – Îngustarea drumului din stânga

  • A24 – Îngustare pe ambele părți

În astfel de situații, se aplică regula fermoarului, prevăzută în OUG 195/2002. Atunci când o bandă se termină, șoferii trebuie să se încadreze alternativ, unul de pe o bandă, unul de pe cealaltă, pentru fluidizarea traficului.

Cum ar trebui să reacționeze șoferii când întâlnesc indicatorul

Experții recomandă reducerea vitezei, adaptarea traiectoriei la săgeata indicată și acordarea unei atenții sporite pietonilor și celorlalți participanți la trafic. Respectarea sensului de ocolire și încadrarea corectă în bandă reduc semnificativ riscul de accidente.

