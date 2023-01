Un camion electric Tesla Semi, a rămas pe marginea drumului. Opinia criticilor (VIDEO)

Îndoieli în privința autonomiei camioanelor electrice: PepsiCo a fost prima companie care a început să opereze camioane electrice însă, un reprezentant al gigantului a sugerat, recent, că acestora nu este chiar cea .

Zvonurile despre camioanele Tesla Semi care s-au defectat deja au fost alimentate, recent, de o postare recentă în care un vehicul al subsidiarei Frito-Lay a PepsiCo a fost fotografiat în timp ce era reparat pe marginea unui drum în Modesto, California- relatează .

Compania operează o flotă de 36 de camioane Tesla Semi, după ce livrările au început în luna decembrie a anului trecut. Ca urmare, acestea vehicule nu puteau trece neobservate în trafic.

De-asemenea, ceea ce pare a fi o autoutilitară de serviciu Tesla apare parcată în fața camionului, iar acest lucru sugerează în mod evident că autocamionul a avut o problemă și tehnicienii au fost chemați să ajute.

Another Semi Breakdown. There is a fine balance of Sustainability and reliability. Fleets can’t depends on units that breakdown.

