Viitorul Apple Car: Mult așteptata mașină electrică nu va avea volan și pedale

Apple Inc. face eforturi pentru a accelera dezvoltarea mașinii sale electrice și reorientează proiectul în jurul capacităților complete de conducere autonomă, arată publicația Bloomberg.

Apple Car, mult mai aproape decât se spera

În ultimii ani, echipa auto Apple a explorat două căi simultane: crearea unui model cu capacități limitate de auto-conducere, axat pe direcție și accelerare, asemănător cu multe mașini actuale, sau o versiune cu abilități complete de auto-conducere care nu nu necesită intervenție umană.

Datorită lui Kevin Lynch, directorul de software Apple Watch, inginerii se concentrează acum pe a doua opțiune. Lynch pune presiune pentru o mașină cu sistem complet de conducere autonomă. Acesta visează la un asemenea prototip să fie gata până în 2025.

În încercarea de a stăpâni mașinile autonome, Apple urmărește un Sfântul Graal în industrie. Giganții tehnologici și auto au petrecut ani de zile pe vehicule autonome, dar capacitățile au rămas evazive.

Tesla Inc., liderul pieței de vehicule electrice, este probabil încă la câțiva ani de a oferi mașini complet autonome. Waymo de la Alphabet Inc. a suferit o serie de abateri în eforturile sale de a dezvolta tehnologia. Chiar și Uber Technologies Inc. a fost de acord să-și vândă divizia de conducere autonomă anul trecut.

Autovehiculul celor de la Apple nu va avea volan și pedale

Apple vizează la lansarea mașinii sale autonome în patru ani, mai rapid decât termenul de cinci până la șapte ani pe care unii ingineri îl planificaseră la începutul acestui an. Însă momentul este fluid, iar atingerea acestei ținte pentru 2025 depinde de capacitatea companiei de a finaliza sistemul de conducere autonomă — o sarcină ambițioasă în acest program. Dacă Apple nu își poate atinge obiectivul, ar putea fie să întârzie o lansare, fie să vândă inițial o mașină cu tehnologie mai redusă.

Mașina ideală a Apple nu ar avea volan și pedale, iar interiorul său ar fi proiectat pentru a conduce fără mâini. O opțiune discutată în interiorul companiei prezintă un interior similar cu cel din Lifestyle Vehicle de la Canoo Inc.