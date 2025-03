Producătorul auto german Volkswagen, pregătește un ieftin, destinat piețelor din Europa. Grupul auto-moto estimează că noul automobil va fi lansat în anul 2027.

Noul electric de la Volkswagen va costa în jur de 20.000 de euro și va fi destinat, în principal, piețelor europene. De altfel, în actualul context, geopolitic, germanii își vor concentra strategia de vânzări în această zonă. Anunțul a fost făcut de directorul mărcii VW, citat de Reuters.

Oficialul producătorului de autovehicule a precizat că prețul viitorului model electric va depinde de costul bateriei. Este nevoie ca acesta să fie redus astfel încât compania să poată vinde modelul la prețul propus.

Viitorul autovehicul electric va fi primul model Volkswagen echipat cu un sistem software dezvoltat de societatea mixtă pe care grupul a înfiinţa-o împreună cu producătorul american de automobile electrice Rivian. Noul sistem are nevoie de mai puține unități de control şi de mai puţine cabluri. Acest lucru permite simplificarea procesului de producție și, totodată, reduce greutatea vehicului.

Volkswagen intenţionează să lanseze opt noi modele electrice accesibile până în 2027. Între acestea se află și un autovehicul al cărui preț de vânzare este estimat la 25.000 de euro, denumit ID.2. Se așteaptă ca lansarea să fie în acest an.

Volkswagen luptă cu concurența chineză

În acest moment, pe piața europeană există doar câteva automobile electrice al căror cost se situează sub 20.000 de euro.Între acestea se numără sau Leapmotor T03. De asemenea, în acest an vor fi lansate încă 11 noi modele noi cu un preț sub 25.000 de euro, inclusiv Renault R5, Fiat Grand Panda şi Hyundai Inster.

Volkswagen a încercat să negocieze cu Renault cadrul pentru producerea în comun a unei versiuni accesibile pentru modelul electric Renault Twingo. Discuțiile s-au încheiat fără succes, anul trecut, astfel că Renault va lansa singur modelul în 2026.

Grupul auto-moto german este în mijlocul unui proces de reducere a capacităţilor de producţie şi a costurilor. Compania caută soluții pentru a-și finanța investiţiile în producţia de automobile electrice ieftine. Situația este destul de complicată, dat fiind că Volkswagen caută să-și protejeze cota de piață de concurenții din China.