Tensiunile din Orientul Mijlociu încep să se resimtă tot mai puternic în piețele globale, influențând nu doar petrolul, ci și metale esențiale. Aluminiul, un material crucial pentru industrii-cheie, a înregistrat creșteri rapide de preț, pe fondul perturbărilor de aprovizionare.

De ce crește prețul aluminiului în contextul conflictului

Escaladarea conflictului dintre SUA, Israel și Iran a afectat fluxurile comerciale, iar impactul s-a extins rapid asupra pieței . Blocajele și riscurile din zona Strâmtorii Ormuz au generat temeri privind disponibilitatea acestui metal esențial.

În urma acestor evoluții, contractele futures pentru aluminiu au crescut brusc, atingând niveluri apropiate de maximele ultimilor patru ani. Prețurile au urcat inițial cu aproximativ 10%, stabilizându-se ulterior la un avans de circa 8% față de nivelul anterior izbucnirii conflictului.

Aluminiul este indispensabil în numeroase domenii, de la electronice și transport până la construcții și energie regenerabilă. Orice perturbare a livrărilor afectează direct lanțurile industriale și crește presiunea asupra costurilor de producție.

Cât de mare este riscul unui deficit global

Situația este amplificată de reducerea producției în anumite regiuni, inclusiv în , unde una dintre cele mai mari topitorii din lume și-a diminuat activitatea. Această decizie alimentează temerile privind apariția unui deficit la nivel global.

În același timp, stocurile reduse și incertitudinile persistente pot împinge prețurile și mai sus, unele estimări indicând posibilitatea atingerii pragului de 4.000 de dolari pe tonă. Evoluția depinde însă și de cererea globală, care rămâne relativ slabă în această perioadă.

„Un conflict prelungit va schimba probabil drastic perspectivele noastre asupra pieței pentru restul anului, din cauza impactului de durată asupra ofertei globale și a potențialelor efecte negative asupra cererii”, a explicat analistul principal furnizorului de analize în domeniul metalelor CRU Group, Guillaume Osouf.

Ce rol joacă China în evoluția pieței

Direcția viitoare a prețurilor ar putea depinde în mare măsură de deciziile Chinei, cel mai mare producător mondial de aluminiu. Autoritățile de la Beijing controlează strict producția pentru a limita emisiile și a evita supracapacitatea.

„Dacă guvernul chinez decide că prețurile sunt prea mari, poate reporni o serie de topitorii inactive din țară, iar piața globală va fi inundată de aluminiu”, a declarat Artem Volîneț, directorul general al companiei miniere ACG Metals, pentru Europe Early Edition.

Cum reacționează investitorii la aceste schimbări

Deși prețurile au crescut semnificativ, interesul investitorilor de retail pentru aluminiu rămâne limitat, spre deosebire de alte metale. Datele arată că o parte dintre participanții la piață anticipează chiar o posibilă scădere a cotațiilor, potrivit Antena3.

„Interesant este că pozițiile short și-au crescut expunerea cu 15.000 de contracte, sugerând că o parte mai mare a investitorilor mizează pe scăderea prețurilor de acum înainte”, a adăugat Osouf.