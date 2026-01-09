O persoană din Buzău are de achitat amenzi de aproximativ 1,1 milioane de lei. În total, primăria are de recuperat peste 12 milioane de euro de la persoanele fizice restante la plata taxelor și impozitelor din anii anteriori. Buzoienii își vor putea plăti taxele locale începând din 12 ianuarie.

Ce spune primarul din Buzău despre datornici

Potrivit administraţiei locale, persoana în cauză are de plătit amenzi aplicate în baza Legii 61/1991 privind faptele de încălcare a normelor de convieţuire socială, pentru atragerea de persoane în vederea practicării de raporturi sexuale cu acestea în vederea obţinerii de foloase materiale.

„Avem de recuperat din trecut impozite vreo 12 milioane de euro numai de la cetăţeni, între care amenzi şi neplata taxelor şi impozitelor. Era o persoană care practica prostituţia cu datorii de peste 11 miliarde, strânse din amenzi”, a declarat Constantin Toma, primarul din Buzău, pentru

Reduceri în Buzău la plata impozitelor

Primarul se așteaptă la un nivel scăzut de locale, la acest început de an: „Sunt şi oameni care într-adevăr au o situaţie foarte proastă, adică ştiu de la audienţe şi ce discut cu oamenii”.

În vederea stimulării plăţilor online şi a celor electronice, Consiliul Local Municipal (CLM) Buzău a aprobat o bonificaţie de 5% pentru persoanele fizice la plăţile efectuate la ghişeele primăriei sau la Poştă atât cu numerar, cât şi cu card, 10% pentru persoanele fizice la plăţile efectuate online, prin transfer bancar, la automate de plata cu cardul sau numerar, pe ghişeul.ro, prin aplicaţii de plăţi pentru telefon, pe site-ul primăriei sau prin intermediul altor platforme de plăţi şi 5% pentru persoanele juridice la plăţile efectuate electronic.