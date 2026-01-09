B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Economic » Creșterea unui copil în România costă mai mult decât crezi. Află cât ajung să plătească părinții până la 18 ani

Creșterea unui copil în România costă mai mult decât crezi. Află cât ajung să plătească părinții până la 18 ani

Ana Beatrice
09 ian. 2026, 14:28
Creșterea unui copil în România costă mai mult decât crezi. Află cât ajung să plătească părinții până la 18 ani
Sursă Foto: freepik.com
Cuprins
  1. Cât de devreme încep, de fapt, cheltuielile serioase pentru un copil
  2. Cum arată costurile în adolescență și după terminarea școlii

Creșterea unui copil în România este o adevărată provocare, mai ales din punct de vedere financiar. Indiferent cât de atent ai fi cu banii, apar mereu cheltuieli care nu pot fi evitate. Grădinița, școala, meditațiile, activitățile extrașcolare sau transportul devin rapid parte din rutina financiară a oricărei familii. La acestea se adaugă costurile pentru sănătate, care pot deveni împovărătoare, chiar și atunci când copilul nu are probleme majore. Hrana zilnică, îmbrăcămintea și alte nevoi de bază completează un buget deja serios.

În acest context, chiar și familiile cu venituri medii resimt din plin presiunea financiară. Dorința de a le oferi copiilor șanse reale la un viitor bun și echilibrat face ca acest efort să fie și mai apăsător.

Cât de devreme încep, de fapt, cheltuielile serioase pentru un copil

Costurile cresc rapid încă din primii ani de viață și devin tot mai apăsătoare pe măsură ce copilul înaintează în vârstă. O grădiniță privată poate depăși 2.000 de lei pe lună în Capitală. În alte orașe, costurile ajung frecvent la 1.200–1.500 de lei, mai ales dacă părinții aleg un program prelungit.

Nici grădinițele de stat nu sunt lipsite de cheltuieli. Apar constant alte nevoi, precum haine de schimb, bani pentru petreceri, excursii sau diverse activități. După vârsta de șase ani, copilul intră în clasa pregătitoare. Școala este, teoretic, gratuită. În realitate, începutul de an școlar aduce cheltuieli consistente pentru ghiozdan, cărți și caiete, care pot ajunge la aproximativ 1.000 de lei.

Dacă se adaugă și afterschool-ul, bugetul crește considerabil. La toate acestea se adaugă hrana zilnică, pentru care părinții ajung să cheltuiască între 800 și 1.000 de lei pe lună. Îmbrăcămintea și încălțămintea ridică și ele bugetul, cu sume care pot ajunge la 300–400 de lei lunar.

Cum arată costurile în adolescență și după terminarea școlii

Liceul schimbă complet perspectiva financiară a părinților. Copilul crește, iar odată cu el cresc și cheltuielile, unele chiar semnificative. Meditațiile la două materii pot ajunge la sume cuprinse între 800 și 1.200 de lei pe lună, iar acestea devin aproape indispensabile. La acestea se adaugă ieșirile cu prietenii, activitățile sociale și diversele mici „escapade” specifice vârstei.

De asemenea, după liceu, educația merge mai departe, iar facultatea aduce inevitabil un nou set de costuri. Unii tineri aleg să se angajeze, însă mulți continuă să depindă financiar de părinți. Dacă studiile sunt făcute în străinătate, presiunea financiară devine și mai mare, iar efortul cade aproape integral pe umerii familiei.

O analiză generală arată că, până la 18 ani, creșterea unui copil îi costă pe părinți peste 380.000 de lei, sumă care include educația, hrana, îmbrăcămintea și alte cheltuieli esențiale, notează cancan.ro.

Tags:
Citește și...
ANAF face ordine între contribuabili. Sunt vizate firmele ce nu-și depun situațiile financiare anuale
Economic
ANAF face ordine între contribuabili. Sunt vizate firmele ce nu-și depun situațiile financiare anuale
E din nou scandal în Guvernul Bolojan. PSD și USR se ceartă din cauza acordului Mercosur. Cum l-a ignorat Țoiu pe Florin Barbu
Economic
E din nou scandal în Guvernul Bolojan. PSD și USR se ceartă din cauza acordului Mercosur. Cum l-a ignorat Țoiu pe Florin Barbu
Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei. Câți bani vor primi „în mână”, de la 1 iulie, milioane de angajați
Economic
Salariul minim brut va fi majorat la 4.325 de lei. Câți bani vor primi „în mână”, de la 1 iulie, milioane de angajați
Amenzi de peste 1 milion de lei – datoria unei persoane din Buzău către primărie
Economic
Amenzi de peste 1 milion de lei – datoria unei persoane din Buzău către primărie
Nivelul de trai din România, în 2026. Cât te costă, de fapt, să trăiești decent
Economic
Nivelul de trai din România, în 2026. Cât te costă, de fapt, să trăiești decent
Reformele lui Bolojan, doar în declarații și pe hârtie. Zeci de milioane date pe sedii și mașini noi
Economic
Reformele lui Bolojan, doar în declarații și pe hârtie. Zeci de milioane date pe sedii și mașini noi
Impozite mai mari cu 90% în Vaslui. Din ce dată se încasează taxele locale
Economic
Impozite mai mari cu 90% în Vaslui. Din ce dată se încasează taxele locale
Un polonez care a mers în Ucraina crezând că războiul nu există a murit torturat de ruși (FOTO)
Economic
Un polonez care a mers în Ucraina crezând că războiul nu există a murit torturat de ruși (FOTO)
Ministrul Energiei recunoaște: nu avem rezerve suficiente de gaze. Ne așteaptă zile grele (VIDEO)
Economic
Ministrul Energiei recunoaște: nu avem rezerve suficiente de gaze. Ne așteaptă zile grele (VIDEO)
Cât câștigă preoții în 2026 și ce salariu are patriarhul Daniel
Economic
Cât câștigă preoții în 2026 și ce salariu are patriarhul Daniel
Ultima oră
16:35 - ANAF face ordine între contribuabili. Sunt vizate firmele ce nu-și depun situațiile financiare anuale
16:32 - E din nou scandal în Guvernul Bolojan. PSD și USR se ceartă din cauza acordului Mercosur. Cum l-a ignorat Țoiu pe Florin Barbu
16:29 - Cum a reușit un bărbat din Sibiu să salveze o femeie bătută de soț, din Craiova, fără măcar ca cei doi să se cunoască
16:26 - Kate Middleton rupe tăcerea despre boala care i-a marcat viața. Ce dezvăluiri dureroase a făcut despre diagnosticul de cancer
15:58 - Copil rănit la cap, după ce un dulap a căzut peste el, la grădiniță. Posibila cauză a incidentului
15:55 - Lovitură pentru milioane de pensionari din România. De ce întârzie pensiile și câți bani vor pierde lunar
15:54 - Chivu face senzație în Italia! Românul a fost desemnat antrenorul lunii decembrie în Serie A
15:32 - Noi aberații în calculul impozitului: Un bucureștean are de achitat 67.000 de lei, iar un constănțean trebuie să plătească și pentru soția lui, decedată în 2004
15:31 - Ce mesaj a trimis Rodica Stănoiu fix cu doar 2 zile înainte să moară. Noi dezvăluiri au ieșit acum la iveală
15:19 - Sistem de supraveghere biometrică în magazinele unui lanț cunoscut. Reacție dură a clienților: „De ce ar vrea să se uite la fața mea?”