Creșterea unui copil în România este o adevărată provocare, mai ales din punct de vedere financiar. Indiferent cât de atent ai fi cu banii, apar mereu cheltuieli care nu pot fi evitate. Grădinița, școala, meditațiile, activitățile extrașcolare sau transportul devin rapid parte din rutina financiară a oricărei familii. La acestea se adaugă costurile pentru , care pot deveni împovărătoare, chiar și atunci când copilul nu are probleme majore. Hrana zilnică, îmbrăcămintea și alte nevoi de bază completează un buget deja serios.

În acest context, chiar și familiile cu venituri medii resimt din plin presiunea financiară. Dorința de a le oferi copiilor șanse reale la un viitor bun și echilibrat face ca acest efort să fie și mai apăsător.

Cât de devreme încep, de fapt, cheltuielile serioase pentru un copil

Costurile cresc rapid încă din primii ani de viață și devin tot mai apăsătoare pe măsură ce copilul înaintează în vârstă. O grădiniță privată poate depăși 2.000 de lei pe lună în . În alte orașe, costurile ajung frecvent la 1.200–1.500 de lei, mai ales dacă părinții aleg un program prelungit.

Nici grădinițele de stat nu sunt lipsite de cheltuieli. Apar constant alte nevoi, precum haine de schimb, bani pentru petreceri, excursii sau diverse activități. După vârsta de șase ani, copilul intră în clasa pregătitoare. Școala este, teoretic, gratuită. În realitate, începutul de an școlar aduce cheltuieli consistente pentru ghiozdan, cărți și caiete, care pot ajunge la aproximativ 1.000 de lei.

Dacă se adaugă și afterschool-ul, bugetul crește considerabil. La toate acestea se adaugă hrana zilnică, pentru care părinții ajung să cheltuiască între 800 și 1.000 de lei pe lună. Îmbrăcămintea și ridică și ele bugetul, cu sume care pot ajunge la 300–400 de lei lunar.

Cum arată costurile în adolescență și după terminarea școlii

Liceul schimbă complet perspectiva financiară a părinților. Copilul crește, iar odată cu el cresc și cheltuielile, unele chiar semnificative. Meditațiile la două materii pot ajunge la sume cuprinse între 800 și 1.200 de lei pe lună, iar acestea devin aproape indispensabile. La acestea se adaugă ieșirile cu prietenii, activitățile sociale și diversele mici „escapade” specifice vârstei.

De asemenea, după liceu, educația merge mai departe, iar facultatea aduce inevitabil un nou set de costuri. Unii tineri aleg să se angajeze, însă mulți continuă să depindă financiar de părinți. Dacă studiile sunt făcute în străinătate, devine și mai mare, iar efortul cade aproape integral pe umerii familiei.

O analiză generală arată că, până la 18 ani, creșterea unui copil îi costă pe părinți peste 380.000 de lei, sumă care include educația, hrana, îmbrăcămintea și alte cheltuieli esențiale, notează cancan.ro.