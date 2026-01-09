Nivelul de trai din România rămâne vizibil mai scăzut comparativ cu alte state din regiune. Scumpirile în lanț și majorările de taxe au lovit direct în puterea de cumpărare. Tot mai multe categorii sociale în acoperirea cheltuielilor de bază.

Câți bani sunt necesari pentru un trai decent în România

Costurile zilnice au devenit greu de susținut, iar echilibrul financiar este tot mai fragil. Conform datelor , o familie formată din patru persoane are nevoie de 10.554,8 lei pe lună. Această sumă este necesară pentru a-și acoperi cheltuielile de bază și pentru a menține un trai considerat decent.

În București, povara financiară este și mai mare. Suma necesară urcă la 12.208,9 lei pe lună, ceea ce transformă traiul în Capitală într-un efort considerabil pentru multe familii.

Diferențele sunt vizibile și în cazul unei persoane singure. Aceasta are nevoie de aproximativ 2.969,3 lei pe lună în afara Bucureștiului și de 3.409,5 lei dacă locuiește în Capitală. În aceste condiții, veniturile nu mai reușesc să țină pasul cu cheltuielile zilnice. Presiunea financiară se resimte constant în tot mai multe familii.

Deși costurile variază de la o zonă la alta, comparația cu alte state scoate la iveală discrepanțe majore. Aceste diferențe evidențiază cât de dificil a devenit pentru români să mențină un nivel de trai decent.

Cât de diferite sunt costurile de trai în țările din regiune

Privind din perspectivă regională, diferențele de costuri de trai devin rapid evidente. Deși România nu se află în topul celor mai scumpe state din zonă, discrepanțele față de alte țări sunt semnificative. În Ungaria și Serbia, nivelul cheltuielilor este mai ridicat decât în România, în timp ce se apropie foarte mult de costurile de la noi. Republica Moldova rămâne una dintre cele mai accesibile, cu prețuri mai mici la alimente și chirii. Acolo, o familie de patru persoane are nevoie de 9.183,1 lei pe lună, fără chirie, iar o persoană singură se poate descurca cu 2.677,1 lei.

În Bulgaria, cheltuielile lunare sunt cu aproximativ 2% mai mari decât în România, însă chiria este, în medie, cu 9,2% mai mică. În aceste condiții, o familie de patru persoane ajunge la costuri de 10.983,8 lei, iar o persoană singură la 3.030,6 lei, fără . Ungaria depășește clar acest nivel, unde o familie are nevoie de 11.987,1 lei lunar, iar o persoană singură de 3.330,3 lei.

Ucraina se situează la polul opus în ceea ce privește costurile, însă realitatea economică este profund afectată de război. Aici, o familie ar avea nevoie de 7.404,9 lei pe lună, iar o persoană singură de 2.064,1 lei, fără chirie. Serbia completează tabloul unei regiuni cu diferențe puternice, fiind în medie cu 5,3% mai scumpă decât România, iar chiriile sunt cu 9% mai mari. Astfel, cheltuielile lunare ajung la 10.878,8 lei pentru o familie de patru persoane și la 3.131,0 lei pentru o persoană singură.