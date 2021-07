ANPC, amenzi de peste 415.000 lei la controalele efectuate în iulie pe litoral. Paul Anghel: Operatorul economic încearcă să reapropie turistul de litoralul românesc, nu mai găsim situațiile din trecut (VIDEO)

Comisarii Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului au aplicat sancțiuni în valoare totală de peste 415.000 de lei în cele 530 de acțiuni de control efectuate de la începutul lunii iulie în stațiunile de la Marea Neagră. „E o altă politică actuală a operatorului economic, încearcă să se reapropie și să reapropie turistul român de litoralul românesc”, a declarat Paul Anghel, directorul ANPC, vineri, în cadrul Știrilor B1 TV prezentate de Andreea Moraru.

ANPC, amenzi de peste 415.000 lei la controalele efectuate în iulie pe litoral. Ce a spus Paul Anghel, pe B1 TV

Întrebat pentru ce abateri s-au dat cele mai mari amenzi în urma controalelor efectuate pe litoral, directorul ANPC a explicat: „Sunt abateri minore, nu sunt niște abateri foarte grave. Din totalul de 530 de controale, doar 23 de opriri temporare a prestării de servicii pentru abateri care, fie până la ieșirea comisarilor din control au fost remediate, fie au fost remediate cu celeritate de operatorii economici. E o altă politică actuală a operatorului economic, încearcă să se reapropie și să reapropie turistul român de litoralul românesc. Sunt situații nu foarte grave, sunt abateri privind depozitări incorecte sau la temperaturi care nu sunt cele impuse de către producători, nu sunt verificări nefrologice la toate unitățile de măsură, dar nu mai găsim situațiile pe care le găseam în trecut cu sute sau zeci de kilograme de produse alterate sau în afara datei durabilității minimale”.

„Spațiile frigorifice au fost igienizate, sunt, spunem noi, în conformitate cu prevederile legale, produsele depozitate, vă spuneam, în condițiile de temperatură impuse de către producător. De asemenea, pentru unitățile de cazare primire turistică am spus și repetăm că sunt importante informările inițiale privind ora de check in, ora de check out, în așa fel încât consumatorul să nu fie nevoit să aștepte foarte mult pentru a intra în cameră sau atunci când vrea să elibereze. Aceste informații se dau fie precontractual, fie la momentul la care este cazat turistul și e important să se dea cât mai repede și cât mai clar, și cât mai transparent pentru a nu exista sesizări din partea turistului în legătură cu acest lucru”, a adăugat Paul Anghel.

Oficialul spune că autoritățile vor face în continuare verificări la spațiile de agrement.

„În ceea ce privește spațiile de distracție, de agrement, am făcut verificări, vom face în continuare verificări, chiar săptămâna viitoare urmează niște verificări pe partea de ISCIR și de autorizații cu spațiile de agrement și de joacă, în așa fel încât turistul să fie în siguranță”, a mai spus el.

Autoritățile statului român, susține directorul ANPC, sunt prezente pe litoral și în alte zone aglomerate.

„Ar trebui spus că autoritățile statului sunt prezente pe litoralul românesc și nu numai pe litoral românesc, în toate zonele aglomerate, la munte, pe Transfăgărășan sau în Delta Dunării, pentru a supraveghea piața de bunuri și servicii și pentru a oferi turistului o vacanță foarte bună și de calitate”, a conchis Paul Anghel, directorul ANPC.