Economia României a urcat, în primele nouă luni ale anului, cu 0,8% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu perioada similară din 2024, arată publicate de Institutul Național de Statistică (INS). În trimestrul III din 2025, PIB-ul a scăzut în termeni reali cu 0,2% raportat la trimestrul II.

Datele INS privind creșterea economică anul acesta

PIB-ul – date ajustate sezonier – estimat pentru trimestrul III 2025 a fost de 484,091 miliarde lei prețuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,2% față de trimestrul II și în creștere cu 1,4% față de trimestrul III din 2024.

PIB-ul estimat pentru 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 a fost de 1.412,657 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,4% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Pe serie brută, PIB-ul estimat pentru trimestrul III a fost de 514,555 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 1,6% față de trimestrul III al anului trecut.

Iar perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025, PIB-ul a fost de 1.336,384 miliarde lei prețuri curente, în creștere – în termeni reali – cu 0,8% față de perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024.

Ce a influențat creșterea PIB

La creșterea PIB, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 față de perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024, au contribuit pozitiv:

construcțiile (+0,5%), cu o pondere de 6,3% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu 8,5%;

agricultura, silvicultura și pescuitul (+0,2%) cu o pondere de 3,5% la formarea PIB și al căror volum de activitate a crescut cu 6,8%;

informațiile și comunicațiile (+0,2%) cu o pondere de 7,3% la formarea PIB și al căror volum de activitate s-a majorat cu 2,9%;

impozitele nete pe produs (+0,3%), cu o pondere de 10,1% la formarea PIB, acestea înregistrând o creștere a volumului lor cu 2,9%.

La creșterea PIB, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025 față de perioada 1 ianuarie -30 septembrie 2024, au contribuit negativ: