Centrala electrică de la Brazi a repornit. Anunțul ministrului Energiei (VIDEO)

Adrian A
05 dec. 2025, 12:37
Centrala electrică de la Brazi, operată de OMV Petrom, a fost repornită parțial. Centrala ar urma să funcționeze la capacitate maximă începând de mâine.

Centrala de la Brazi, repornită

Centrala electrică de la Brazi, aparținând companiei OMV Petrom, care contribuie cu aproximativ 10% la capacitatea totală de generare a energiei din țară, a fost repusă parțial în funcțiune în această dimineață. Funcționarea fusese întreruptă din cauza problemelor de la lacul de acumulare Paltinu.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat că activitatea centralei a fost reluată la o capacitate de 300 MW. Centrala are o putere totală de 860 MW.

„Vreau să îi asigur pe toți oamenii că România este în siguranță. Avem suficientă energie pentru piața de enrgie din țara noastră. Ce nu am putut să generăm în această perioadă în care centrala a fost închisă, am compensat din centralele pe cărbune din Complexul Energetic Oltenia.

Avem în continuare apă pentru răcire atât pentru rafinăria Petrobrazi care asigură 35% din produsele petroliere din România, cât și pentru pornirea centralei pe gaz. Suntem pregătiți pentru a nu mai avea situații de acest gen în care să fie oprite centralele pe gaz.”, a declarat ministrul Energiei, Bogdan Ivan.

Centrala de la Brazi a fost oprită duminică, după ce nu a mai primit apă tehnologică în condiții optime pentru funcționare de la lacul Paltinu.

Oprirea funcționării centralei a afectat producția națională de energie, iar autoritățile au pornit grupul 6 pe bază de lignit de la termocentrala Rovinari, parte a Complexului Energetic Oltenia, pentru a compensa lipsa de producție de la Brazi.

La barajul Paltinu, din cauza unei defecțiuni a fost nevoie de golirea controlate a lacului. Ulterior, ploile abundente au crescut turbiditatea apei care nu a mai putut fi furnizată nici populației, nici companiilor.

În urma acestei crize, peste 100.000 de persoane din 12 localități din Prahova și Dâmbovița au rămas fără apă potabilă.

